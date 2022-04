Spar-Umbau: Anrainer sparten nicht mit Kritik

Werbung

Der Auftakt der „Korneuburger Stadtgespräche“, in deren Rahmen sich Politik und Verwaltung Bürgerfragen stellen, fand gleich an einem Punkt statt, dessen Umgestaltung derzeit heftig diskutiert wird: in der Laaer Straße vor dem Eurospar.

Dabei wurde das neue Eurospar-Projekt samt dem damit verbundenen neuen Kreisverkehr von ÖVP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser, Bauamtsleiter Wolfgang Schenk, Straßenplaner Wolfgang Kiener, Spar-Geschäftsführer Franz Unfried und Spar-Projektentwickler Michael Köb öffentlich vorgestellt. Diesen Mittwoch soll die entsprechende Umwidmung den Gemeinderat passieren.

Zwei Gebäudekomplexe werden vereint

Mit mehr als 50 Bürgern, hauptsächlich Anrainer, war das Interesse entsprechend groß. Auf Ausstellungswänden waren Pläne des Istzustands und des künftigen Gebäudes zu sehen. Hauptmerkmal ist die Zusammenlegung der zwei Bauteile von Spar, Hervis und Raiffeisen einerseits sowie Forstinger und Pagro andererseits zu einem Ganzen.

Damit verschwindet die dazwischenliegende Straße „Beim Mauthaus“ und wird durch eine neu zu errichtende Querstraße bei der Firma Dangl und Dietrich ersetzt. Dort sind die neue Zufahrt und der besonders umstrittene Kreisverkehr geplant. Laut Spar-Leiter Unfried sollen nach dem Umbau wieder alle bisherigen Unternehmen in dem neuen Gebäudekomplex untergebracht werden. Eurospar vergrößert damit seine Verkaufsfläche von derzeit 1.900 auf 2.300 Quadratmeter.

„Wir werden das Lebensmittelsortiment vergrößern, mit Schwerpunkt auf regionalen Produkten, sowie eine Spar-Gastronomie einrichten, das wollen unsere Kunden“, so Unfried. Der Personalstand werde von derzeit 70 auf rund 85 Mitarbeiter wachsen. Die Zahl der Kundenparkplätze erhöht sich von derzeit 150 auf rund 200 Stellflächen, das Vordach wird erweitert. Das Gebäude wird von sieben auf acht Meter erhöht und durch Photovoltaik und technische Maßnahmen energieautark. Die Fertigstellung des Neubaus und die Eröffnung aller Geschäfte ist für das Jahr 2025 geplant.

Anrainer fürchten auch die Bauphase

Der geplante Kreisverkehr ist den Anrainern ein Dorn imAuge. Zu gefährlich und zu teuer lautete die Kritik, manche bevorzugen eine Ampelregelung. Auch die Gegenargumente des Straßenplaners, dass bei einem Kreisverkehr Sicherheit und Verkehrsfluss in höherem Maße gewährleistet und Lärm- und Abgasbelästigungen geringer seien, konnten die Zweifel der Betroffenen nicht ausräumen.

Großer Unmut war auch von Bewohnerinnen der Siedlung am Stettnerweg zu hören, die auf ihre schlechtenErfahrungen mit der derzeitigen Wohnbautautätigkeit, dem Lkw-Verkehr der Lieferanten und der Nichteinhaltung der 30er-Zone verwiesen. Sie fürchten, dass in der Umbauphase der enge Stettnerweg zur gefährlichen Ausweichroute wird.

Die Diskussion verlief teilweise sehr heftig. Den Politikern wurde vorgeworfen, dass die Bürger zu spät informiert wurden und Steuergelder verschleudert werden würde, ja sogar Amtsmissbrauch wurde ins Treffen geführt, wogegen sich Vizebürgermeisterin Fuchs-Moser nachdrücklich wehrte. In den geplanten Veränderungen sehen viele Bürger eine Verschlechterung ihrer Lebensqualität durch Gefahren im Straßenverkehr sowie Lärmbelästigung in der Umbauphase, aber auch nach der Fertigstellung.

