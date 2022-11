Spatenstich für Leithäusl-Standort

Im Oktober starteten die Bauarbeiten für die zwei Gebäude auf dem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück. Das Betriebsgebäude 1 umfasst 911, Betriebsgebäude 2 weitere 858 Quadratmeter auf jeweils zwei Geschossen. Hinzu kommt noch eine Lagerhalle mit einer Grundfläche von 414 Quadratmetern. Der künftige Firmenstandort liegt verkehrsgünstig nahe an der Schnellstraße S1.

Seit 1993 ist die Firma in der Hovengasse 4a eingemietet, nächstes Jahr feiert man das 30-jährige Jubiläum in der Stadt. „Wir wollen mit unseren über 100 Mitarbeitern im Herbst 2023 am neuen Standort einziehen“, freut sich Monika Leithäusl.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.