Mit dem Frühling erwacht auch die Au zu neuem Leben: Spaziergänger pflücken Bärlauch oder schlendern die Wege entlang, Radfahrer treten in die Pedale. „Beim Frühlingsspaziergang in der Au gewinnt man den Eindruck, dass bald nichts mehr da sein wird, was zum Spazieren animiert“, sagt Grüne-Stadträtin Elisabeth Kerschbaum beim Lokalaugenschein mit der NÖN. „Es gibt kaume eine Ecke, an der sich nicht Holzberge stapeln“, zeigt sie auf einen Holzstoß.

Seit drei Jahren werden sämtliche Eschen in der Au gefällt, der Bestand der Eschen in der Hartholzau macht rund 70 Prozent aus. Die Gefahr, die von den Bäumen ausgeht, heißt „Falsches Weißes Stängelbecherchen“. Der vor rund 20 Jahren eingeschleppte Pilz lässt gesund aussehende Eschen unvermutet umstürzen.

Seitdem dürfen Teile der Au nicht mehr betreten werden, gelb-weiße Warnschilder weisen auf das „Forstliche Sperrgebiet“ hin. Die Sperre ist mit 31. März ausgelaufen und wurde von der Bezirkshauptmannschaft sofort wieder um ein Jahr verlängert. Es ist dies bereits die dritte Verlängerung.

Kerschbaum wünscht sich mehr Übersicht für die Au-Besucher. „Wo darf ich gehen, wo wird gefällt und wo ist es ungefährlich?“, vermisst sie konkrete Informationen. Dass das „Forstliche Sperrgebiet“ verlängert werde, reiche als Auskunft nicht aus, ist sie überzeugt, dass sich mehr Spaziergänger an die Sperre halten würden, wenn man sie über die Hintergründe der Gefahr aufklären würde. Ihre Idee: ein entwurzelter Baumstumpf samt Erklärung als wirkungsvolle Abschreckung am Au-Eingang. Dass die Eschen gefällt werden müssen, steht auch für die Stadträtin außer Frage.

Die Idee mit dem Wurzelstock stößt bei VP-Umweltstadtrat Al fred Zimmermann auf offene Ohren. Die Umsetzung soll mit Bildern und Infoständern ergänzt werden, kündigt er an. Er weiß, dass viele Erholungssuchende die Gefahr unterschätzen.

„Man sieht es den Bäumen ja nicht an“, beschreibt er die Problematik. Wie lange die Schlägerungsarbeiten in der Korneuburger Au noch dauern werden, lasse sich nicht abschätzen. „Tatsache ist, dass alle Eschen wegmüssen“, sagt er. Es werde aber sofort wieder aufgeforstet. Bis der Wald sich wieder erholt hat, werde es sicher 20 Jahre dauern, schätzt er.

Mit den Rodungen kündigt sich aber schon das nächste Problem an. Dort, wo die Eschen gefällt werden, dringt naturgemäß viel mehr Licht durch den Wald. „Dadurch kränkeln jetzt andere Bäume, die eigentlich Halbschatten benötigen würden“, seufzt der Umweltstadtrat.

Der Waldbewirtschaftungsplan, den die Stadt 2014 erstellen hat lassen, sei – anders als Kerschbaum vermutet – nicht überholt. „Wir müssen ihn nur rascher umsetzen“, betont Zimmermann.