Die Stadtgemeinde will künftig große Spielplätze mit Toilettenanlagen ausstatten. Zum Einsatz sollen mobile Komposttoiletten, sogenannte öKlos, kommen. Anstatt Wasser werden Hobelspäne verwendet. Die Funktionsweise beschreibt der Hersteller, die Wolkersdorfer öKlo GmbH, so: „Die Späne trocknen die festen Stoffe aus und überdecken den Geruch.“

Aufgestellt werden sollen die umweltfreundlichen Anlagen im Frühjahr 2022 am neuen Mobilitätsspielplatz im Bereich Teiritzstraße/Wasweg, am Dabschspielplatz und beim Donaublick. Da Vandalismus bei WC-Anlagen immer ein großes Thema ist, will die Stadt ein öKlo-Package mit Rundum-Service mieten. Darin enthalten ist nicht nur das Klo an sich, sondern auch der Aufbau und die Betreuung.

In der letzten Gemeinderatssitzung haben die NEOS einen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Darin forderten sie neben Rauchverbotstafeln für die Spielplätze auch die Installierung von öKlos.

Notdurft hinter Bäumen und Büschen

„Es gibt keine Toiletten auf unseren Spielplätzen. So werden oft Bäume und Büsche zur Verrichtung der Notdurft verwendet, was zu Gestank und extrem unhygienischen Zuständen führt“, begründeten sie ihren Antrag, der es auf die Tagesordnung schaffte.

Rauchverbotstafeln seien bereits in Produktion, ließ ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp wissen, und auch die öKlos seien bereits auf Schiene. Zunächst hieß es, dass auch dieses Thema bereits im Umweltausschuss behandelt worden sei, was für Verwunderung bei der SPÖ sorgte. „Das Thema ist in Vorbereitung und kommt in den August-Ausschuss“, klärte ÖVP-Umweltstadtrat Alfred Zimmermann schließlich auf.