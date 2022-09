Spielplatz nach vier Jahren auf Zielgerade

Stadtrat Alfred Zimmermann übte sich schon einmal an der Hängebrücken-Schaukel und bewies dabei einiges an Geschick. Fast wie der Eiffelturm mutet das überdimensionale Kletternetz an. „Es ist aber noch nicht zur Benützung freigegeben. Alle Geräte müssen noch durch den TÜV“, warnt Zimmermann.

Foto: Preineder