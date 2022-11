SPÖ befürchtet „große Klötze" trotz beschlossener Bausperre

Zwei Bausperren wurden vorige Woche im Gemeinderat beschlossen, um ausufernden Bauvorhaben den Riegel vorzuschieben: Während sich alle Fraktionen bei der Sperre im Innenstadtbereich, der sogenannten „Schutzzone“, einig waren, übte vor allem die SPÖ Kritik an der zweiten Bausperre, die das gesamte Stadtgebiet erfasst. Diese sei zahnlos, Ausnahmen würden nach wie vor große Bauten möglich machen, so der Einwand.

Die „Schutzzone“ wurde nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung einstimmig beschlossen. Ursprünglich hieß es im Antrag, dass der neu gegründete Gestaltungsbeirat Bauvorhaben in dieser Zone freigeben muss. Letztlich einigten sich die Parteien darauf, dass auch sämtliche Fraktionen diese Expertise erhalten, um informiert zu sein.

Für SPÖ lässt die Bausperre zu viele Ausnahmen zu

In der zweiten Bausperre, dem „örtlichen Entwicklungskonzept“, ortet die SPÖ eine „Nebelgranate“. Diese Kritik hatten die Roten schon bei der vor drei Jahren beschlossenen Sperre geäußert. „Die Bausperre ist ein Mittel zum Zweck, damit man Zeit hat, um Raumplanung zu tätigen. Passiert ist aber in den letzten Jahren nichts, außer dass viel gebaut wurde, weil es viele Ausnahmen gibt. Dafür brauche ich keine Bausperre“, begründet SPÖ-Stadtrat Martin Peterl die Ablehnung seiner Fraktion.

Vor allem, dass die nächste Änderung des Flächenwidmungsplans schon in Aussicht steht, konterkariere die Bausperre, so SPÖ-Gemeinderätin Haider-Wittmann, denn: „Der Flächenwidmungsplan ermöglicht dann wieder den Bau großer Klötze, das passt nicht zusammen.“ So steche man die Sperre aus. „Die Bausperre gibt es nur, damit man sagen kann: Wir haben eh eine Bausperre!“, fürchtet Peterl. Dazu gesellt sich die Kritik, dass bereits seit sechs Jahren an der Grundlage der Raumplanung, am örtlichen Entwicklungskonzept, gearbeitet werde.

ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp stellt klar, dass eine Bausperre nicht mit einem Baustopp gleichzusetzen, aber sehr wohl eine Möglichkeit sei, auf die Bremse zu steigen. „Die nun beschlossene Bausperre gibt der Stadt weitere Möglichkeiten einzugreifen, wenn es um die fortschreitende Verbauung der Stadt geht“, führt er aus. „Dort, wo wir als Stadt im Rahmen unserer Möglichkeiten dazu beitragen können, die Verbauung einzudämmen, wollen wir das tun“, verspricht er. Obwohl die Stadt noch klar unter den Erwartungen der Entwicklungen im Masterplan stehe, schreite die Verbauung zu schnell voran. Die Bausperre sieht er als „Lebensqualitätsdienstleistung“ für diese und künftige Generationen.

Der zuständige Stadtrat Klaus Michal rechnet damit, dass das örtliche Entwicklungskonzept Ende nächsten Jahres fertiggestellt ist. Die nächste Information der Öffentlichkeit erfolge im Frühjahr 2023, kündigt er an. Die Verzögerung begründet er mit der zwischenzeitlichen Änderung des NÖ Raumordnungsgesetzes, die auch Inhalte bzw. Widmungsarten des Entwicklungskonzepts betroffen hätten.

Die Sinnhaftigkeit der Bausperre verteidigt auch er: „Projekte, die im Gesamtkonzept einen Mehrwert für die Stadt darstellen, sind möglich. Aber die Bausperre dämmt die Verbauung auf ein deutlich geringeres Ausmaß ein.“

