SPÖ: Wechsel im Gemeinderat

Am Mittwoch wurde der OP-Assistent Davor Djuricic als neuer Korneuburger SPÖ-Gemeinderat angelobt. Er folgt Patricia Katsulis nach, die ihr Mandat aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte.

Davor Djuricic ist 32 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er wird in den Schulausschüssen des Gemeinderates tätig sein und auch die SPÖ-Fraktion organisatorisch unterstützen. „Ich bin in der Politik, weil ich in der Stadt Korneuburg etwas für die Kinder und Jugendlichen aufbauen möchte", begründet Djuricic seine Entscheidung, "Parks und Spielplätze sollten noch attraktiver gemacht werden, sodass Jugendliche wieder mehr Freizeit draußen mit Freunden verbringen können.“

Djuricic wurde in Bosnien geboren und ist im Alter von nur sechs Monaten nach Österreich gekommen. Er möchte daher für Menschen mit Migrationshintergrund Ansprechpartner sein.

