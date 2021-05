Jahrelang hatte man auf einen Umbau des AMS- Gebäudes gewartet, jetzt geht alles ganz schnell: Derzeit stapeln sich die Übersiedlungskartons in der Geschäftsstelle in der Laaer Straße, wo die ARE Austrian Estate, eine Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), nächste Woche mit den Bauarbeiten startet. Das Arbeitsmarktservice ist ab 10. Mai in einem Ausweichquartier in der Teiritzstraße 1 (hinter Forstinger) untergebracht.

Seit 1982 findet sich das AMS in der Laaer Straße. Das Gebäude hat längst nicht mehr den Anforderungen eines modernen Servicebetriebs entsprochen. „Wir beginnen mit den Abbrucharbeiten im Inneren“, schildert ARE-Sprecherin Ale xandra Tryfoniuk. Danach folgt die Aufstockung. Im Rahmen der Sanierung werden die Räume neu angeordnet sowie Oberflächen und Sanitäranlagen erneuert. Abschließend wird auch die Fassade auf den neuesten Stand gebracht. „Das Projekt liegt im Zeitplan“, sagt Tryfo niuk, alle Aufträge seien bereits vergeben. Aufgrund der hohen Baustoffpreise mussten vereinzelt Optimierungen vorgenommen werden, „diese werden aber zu keiner Reduktion der Qualität führen“, versichert sie.

Läuft alles nach Plan, kann das komplett erneuerte und umgebaute Haus im Sommer 2022 bezogen werden. Für AMS-Geschäftsstellenleiter Manfred Nowak steht derzeit das große Aussortieren und Ausmisten am Programm. „Derzeit schaut es bei uns aus wie im Amazon-Lager“, scherzt er.