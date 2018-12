„Das Lied ‚Stille Nacht‘ hat mich immer interessiert“, erzählt Hermine Pfrogner. Die Faszination ging so weit, dass die ehemalige Korneuburger HAK-Lehrerin jetzt ein Buch über die Geschichte des Liedes verfasst hat.

Im Fokus ihres Werkes „Stille Nacht! Heilige Nacht! Das Friedenslied aus Salzburg“ stehen der Hilfspriester Joseph Mohr und sein Freund, der Organist Franz Xaver Gruber, im historischen Kontext. „Die Melodie ist die eines Wiegenliedes, der Text spiegelt die ewige Sehnsucht der Menschen nach Frieden wider“, glaubt Pfrogner zu wissen, warum das Lied, das vor 200 Jahren erstmals in Oberndorf erklungen ist, seinen Siegeszug um die Welt angetreten hat. Die Not der Napoleonischen Kriege steckte den Menschen noch in den Knochen: „Mohr hat diese Sehnsucht nach Frieden in den Text hineingebracht – nämlich endlich eine Nacht ohne Kanonendonner zu erleben.“

„Mohr war seiner Zeit um 200 Jahre voraus“

Rund ein Jahr hat Pfrogner an ihrem Buch gearbeitet. „Mitten im Hochsommer habe ich von den strengen Wintern in Maria-pfarr geschrieben“, lacht sie. Entstanden ist ein belletristischer Text, der auf historischen Tatsachen beruht. „Mir liegt es, Geschichten von Menschen zu erzählen“, weiß Pfrogner. Leicht und flüssig liest sich die Geschichte, die in der Kindheit von Joseph Mohr ansetzt, dem als unehelichem Kind der Zugang zu höherer Bildung eigentlich verwehrt gewesen wäre, hätte ihm nicht der Domchorvikar einen Studienplatz verschafft.

Sein Leben hat bei Pfrogner im Zuge der Recherche den größten Aha-Effekt ausgelöst. „Ich habe mich fast verliebt in diesen Mohr“, gesteht sie, „weil er seiner Zeit um 200 Jahre voraus war.“ In 300 Sprachen und Dialekte wurde das Weihnachtslied bis heute übersetzt, seit 2011 ist es immaterielles Weltkulturerbe. „Es ist unser größter Hit“, betont die Autorin.