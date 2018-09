Um 8 Uhr in der Früh hatte ein Autolenker im Bereich der Raststation Korneuburg in Fahrtrichtung Wien einen medizinischen Notfall erlitten. Der Rettungshubschrauber musste landen, um den Mann so rasch wie möglich intensivmedizinisch zu betreuen.

Die Autobahn war bis 9.30 Uhr gesperrt, zahlreiche Autofahrer standen im Stau, der bis nach Stockerau-Ost reichte.