Hund entlaufen: Wo ist Calea?

Der Tierschutzverein Hundesuche (TSV) ersucht dringend um Mithilfe bei der Suche nach einem entlaufenen Hund. Calea wird seit 8. Oktober vermisst, entlaufen ist sie in Korneuburg. Seitdem wird sie verzweifelt gesucht. Dass Calea noch lebt, bestätigt eine Sichtung am 16. Oktober im Raum Stockerau. "Aber sie ist vermutlich schon weitergelaufen", mutmaßen die Tierschützer.

Der Hund ist elf Kilo schwer und zirka kniehoch. Da Calea extrem ängstlich ist, appelliert der TSV eindringlich, keine Fang- oder Lockversuche zu unternehmen. Dringend gebraucht werden aber Sichtungen (wenn möglich mit Foto) mit Orts- und Zeitangabe. Diese bitte an die Besitzerin melden unter Tel. 0699/12411005 oder 0664/3833000. "Wir unterstützen die Besitzerin so gut es geht, aber wir würden wirklich dringend Sichtungen benötigen, damit wir irgendwo ansetzen können", so die TSV-Mitarbeiterin Jeanine Strassner.



