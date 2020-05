Auch in der Zeit der Corona-Krise wurden in den Spitälern dringend nötige Operationen und Behandlungen, deren Aufschub einen gesundheitlichen Schaden für die Patienten bedeutet hätte, durchgeführt. Nun soll allerdings langsam wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt werden.

Archiv/Löwenstein Das Landesklinikum Korneuburg.

Ab Freitag, 15. Mai, werden daher die Ambulanzen der Landesklinken wieder schrittweise geöffnet, allerdings nur als Terminambulanzen (gilt auch für Nachbehandlungen). Um ein Aufeinandertreffen von zu vielen Patienten im Wartebereich zu verhindern, gibt es eine strenge Terminisierung, d.h. es werden auch die Patienten gebeten, ihre Termine genau einzuhalten. Ohne Termin ist kein Zugang zu den Ambulanzen möglich.

Notfälle sind natürlich, wie immer, von dieser Reglung ausgenommen.

Jeder Patient hat zum eigenen Schutz und zu dem der anderen Patienten und des Klinikum-Personals zumindest eine Mund-Nasenschutzmaske zu tragen sowie beim Betreten des Klinikums eine Händedesinfektion vorzunehmen und auf mind. zwei Meter Abstand zu achten. Außerdem wird beim Betreten des Klinikums eine Temperaturkontrolle durchgeführt.

In der Laborambulanz am Standort Stockerau werden derzeit keine Routine-Untersuchungen vorgenommen.

Das Besuchsverbot im Landesklinikum ist jedoch nach wie vor aufrecht. Es gelten nur Einzel-Ausnahmen für Kinder, PalliativpatientInnen und Väter bei der Geburt.

„Es gab seitens der Patienten großes Verständnis zu den verschobenen Eingriffen. Viele warten aber bereits dringend auf die geplanten Operationen. Mit dem schrittweisen Öffnen der Ambulanzen wollen wir eine Entlastung schaffen. Bei allen geplanten künftigen Maßnahmen hat aber die Sicherheit oberste Priorität, deswegen muss es vorerst noch Einschränkungen geben, zum Schutz der Patienten und des Personals“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Primär ist jedoch immer der Hausarzt der erste Ansprechpartner für gesundheitliche Fragen. Eine Vorstellung in einer Ambulanz des Landesklinikums ist grundsätzlich nur mit einer Zuweisung eines niedergelassenen Arztes oder Facharztes vorgesehen (ausgenommen in Notfällen). Bei Fragen oder Unsicherheiten wird auch geraten, sich zuerst an die telefonische Gesundheitsberatung unter der Telefonnummer 1450 zu wenden.