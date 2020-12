Werner Kilian, Notar aus Korneuburg, hat sich für die Mitarbeiter der Intensivstationen an den beiden Klinikstandorten Korneuburg und Stockerau eine besondere Weihnachtsüberraschung überlegt: Als Dankeschön für ihre Arbeit während der noch andauernden Pandemie spendet er 4000 Euro zweckgebunden an den Betriebsrat, der die Spende an die betroffenen Stationen übermittelt. Die Stationsleitungen Michael Eichberger (IMCU Stockerau) und Gerlinde Hölzl (ICU Korneuburg) nahmen die Anerkennung sehr dankbar entgegen. Mit dieser großzügigen Spende sollen Goodies für das Pflegepersonal angeschafft werden.