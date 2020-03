15 positiv getestete Fälle gibt es mittlerweile in Niederösterreich. Auch eine Mitarbeiterin des Krankenhauses Korneuburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Sie befindet sich seit Montag zu Hause", bestätigt Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur. Auch die Kollegen, die unmittelbar im Umfeld der betroffenen Person arbeiten, wurden von der Klinikleitung vorsorglich nach Haus geschickt, "sie weisen keinerlei Symptome auf", betont Jany. Die Mitarbeiter sind nicht um Umfeld von Patienten tätig, "es gab also keine Patientenkontakte."

Sogar Kategorie 2-Kontaktpersonen seien derzeit nicht im Dienst. "Eine Meldung an die BH Korneuburg wurde ordnungsgemäß veranlasst. Ein Bescheid zur weiteren Vorgehensweise ist noch nicht da", so der Sprecher der Landesgesundheitsagentur.

Weiterer Fall in Stockerau

Und auch in Stockerau wurde ein Fall gemeldet: Ein Kind des Gymnasiums wurde positiv getestet, es war seit Mittwoch nicht in der Schule. Alle Schüler und Schülerinnen, die dieselbe Klasse besuchen, werden in den nächsten 14 Tagen nicht in der Schule anwesend sein, ebenso wie die Klassenlehrer.