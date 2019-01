Allen recht getan, ist offenbar schlecht getan. Just während Ende August in Stockerau das beliebte und stets bestens besuchte Erdäpfelfest über die Bühne gehen soll (noch ist das Event nicht ganz sicher), wird auch das Abschlussfest des „Bunten Sommers“ in Korneuburg stattfinden. Jetzt herrscht Irritation bezüglich einer etwaigen Konkurrenz.

„In keinster Weise mit dem früheren Stadtfest vergleichbar“

Ursprünglich fand das Abschlussfest immer eine Woche vor dem Erdäpfelfest in Stockerau statt, das heuer ebenfalls auf den 31. August fällt. „Da aber die Woche zuvor, nämlich am 24. August, noch die letzte Veranstaltung des ‚Bunten Sommers‘, die Musical-Night, über die Bühne geht, blieb uns nur mehr dieser Termin übrig“, erklärt Organisator Christian Fetz gegenüber der NÖN. Es liege ihm jedenfalls fern, dem Erdäpfelfest in Stockerau Konkurrenz zu machen, deshalb schaue er sich die Termine im ganzen Bezirk auch immer sehr genau an, damit es zu keinen gröberen Überschneidungen kommt.

Fetz beruhigt: „Das Abschlussfest ist in keinster Weise mit dem früheren Korneuburger Stadtfest zu vergleichen, das immer sehr groß angelegt war. Es soll einfach nur ein gemütliches Come-Together sein, sozusagen als würdiger Abschluss einer Reihe von mehr als 20 Veranstaltungen.“