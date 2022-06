Suche nach PCR-Test wurde zu einer Odyssee

Werbung

Als Martin Morauf aus Rückersdorf am Pfingstsonntag die Nachricht bekam, dass er und sein Sohn Kontakt mit einer Covid-positiven Person hatten, war ihm eins wichtig: „Ich wollte niemanden gefährden!“ Doch die Suche nach einer PCR-Testmöglichkeit sollte sich zu einer Odyssee entwickeln.

„Ich wollte mich unbedingt testen lassen, weil ich meine Eltern pflege“, erzählt er. Und der Sohn sollte am folgenden Mittwoch schließlich wieder die Schule besuchen, ohne die Gefahr, jemanden anzustecken. Der Anruf bei der Corona-Hotline 1450 brachte die erste Ernüchterung.

„Man kommt von einer Bandansage zur nächsten und fliegt dann aus der Leitung“, so seine Schilderung. Nur wenn man angibt, eine allgemeine Gesundheitsfrage zu haben, die nichts mit Corona zu tun hat, erreiche man eine physische Person. Die erklärte ihm dann, dass es in Korneuburg zwar eine Teststraße in der Werft gebe, dort hätte man aber nur bei konkreten Symptomen Anspruch auf einen behördlichen PCR-Test.

„Auch Apotheken testeten bis Dienstagvormittag nicht“, so seine Conclusio. Eine Testmöglichkeit fand er schließlich in Wien bei der Floridsdorfer Brücke. „Ich hätte sonst ein Wochenende meine Eltern nicht pflegen können“, veranschaulicht er. Ihm fehlt jegliches Verständnis, dass man es Menschen so schwer macht, ihren Gesundheitsstatus zu überprüfen. „Die Zahlen gehen wieder in die Höhe und man nimmt das auf die leichte Schulter“, schüttelt er den Kopf.

Die NÖN fragte im Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig nach, wie sich der Rückersdorfer im konkret Fall richtig verhalten hätte. „Die Testmöglichkeit im Drive-In Korneuburg steht nur für behördliche Testungen zur Verfügung“, bestätigt Sprecher Sebastian Thumpser.

Für private Tests gebe es die Möglichkeit, das System von „NÖ gurgelt“ zu nutzen. „Das steht sieben Tage die Woche zur Verfügung“, ergänzt er. In ganz Niederösterreich gibt es 41 Abgabemöglichkeiten für PCR-Tests an Sonn- und Feiertagen, eine davon in Stockerau und eine in Korneuburg. „Auf dem Weg zur Floridsdorfer Brücke ist er an einer Abgabestelle in Korneuburg vorbeigefahren“, weist Thumpser hin.

Auch in einzelnen Apotheken würden an Wochenende Test durchgeführt, betont er. Infos unter www.testung.at oder www.gurgeln.noe-testet.at .

