Über 150 Teilnehmer tanzten gemeinsam am Hauptplatz

Ganz Korneuburg tanzte: Ganz vielleicht nicht, aber immerhin an die 150 Personen aller Altersschichten, die sich am Samstag am Hauptplatz bei weit mehr als 30 Grad im Schatten trafen und die Beats aus den Lautsprechern durch ihre Füße auf das Pflaster fließen ließen. Sozusagen eine Art Flashmob, der sich letztendlich als wahre Publikumsattraktion entwickelte.

Georg Leitner von „Dancing Kids“ animierte über 150 Leute zum gemeinsamen Tanzen. Foto: privat

Eingeladen dazu hatten das Liveaty-Studio mit ihrem Geschäftsführer André Schumnik, Georg Leitner von „Dancing Kids“ und die Kinderwelt Korneuburg mit Obmann und Bürgermeister Christian Gepp. Jeder, der wollte, konnte spontan mitmachen und sich dabei auch ziemlich verausgaben. Für die notwendige Verpflegung sorgte dann die Freiwillige Feuerwehr Korneuburg, die mit einem eigenen Zelt angerückt war. Mit dabei auch die „Paw Patrols“, die vor allem die Herzen der Kinder erfreuten, ebenso wie die etlichen Luftburgen, die sich größter Beliebtheit erfreuten.

Heiß her ging es letzten Samstag am Korneuburger Hauptplatz: Georg Leitner, Elisabeth Lewandofsky, André Schumnik, Claudia Gärtner und Holger Widmaier. Foto: Bernhard Preineder

Wie gesagt: An diesem Tag war für alle Altersschichten etwas dabei - und das dürfte wahrscheinlich auch das Erfolgsrezept der Veranstalter gewesen sein.