Anfang Juni übersiedelte die Teststraße von der Werft zum Einkaufszentrum an der Laaer Straße (Teiritzstraße 6). Und der zweite Tag am neuen Standort brachte gleich einen Rekord: Innerhalb eines halben Tages wurden 2.100 Antigen-Test durchgeführt. „Das lange Wochenende stand vor der Tür und es gab auch keine Testmöglichkeit in den Schulen“, glaubt Peter Schindler den Grund zu kennen. Er bildet gemeinsam mit Bernd Herzog, Thomas Pfaffl, Gabriele Fürhauser und Erich Zauder das Freiwilligenteam der Teststraßenverantwortlichen.

Die fixe Testmöglichkeit ist seit Jänner in Betrieb, seitdem wurden 78.700 Tests abgenommen. Mit den Öffnungsschritten nach dem Lockdown sei die Zahl der Tests merkbar gestiegen, erzählt Schindler.

„Die 3G-Regelung hat etwas gebracht“, folgert er. Auch das Publikum hätte sich gewandelt. Es kommen viele junge Leute, aber auch solche, die sich erstmals testen lassen. „Viele sagen, sie hätten es bis jetzt nicht gebraucht“, berichtet Schindler. Mit der Öffnung von Hotellerie und Gastronomie hätte sich das aber geändert. Es gibt aber auch viele „Stammkunden“, die trotz Impfung Sicherheit mit einem negativen Coronatest haben wollen. „Sie kommen vor allem vor Familienfeiern, obwohl sie schon zweimal geimpft sind“, kann er aus Erfahrung berichten.

Was die Zahl der Corona-Neuinfektionen betrifft, ist der Bezirk Korneuburg auf einem sehr guten Weg. Montagabend lag die 7-Tage-Inzidenz bei 9,9, der Top-Wert aller Weinviertler Bezirke. In den letzten sieben Tagen verzeichnete die Behörde neun positive Covid-19-Fälle im Bezirk. Die Entwicklung macht sich auch in der Teststraße bemerkbar. „Pro Testtag haben wir rund zwei bis drei positive Fälle“, sagt Schindler, „die Zahl nimmt aber ab.“