Wie berichtet, trat die ehemalige Spitzensportlerin Sabine Tröger aus der ÖVP aus und wechselte zu den NEOS.

NÖN: Sie begründeten Ihren Abschied von der ÖVP damit, dass Personen in Funktionen gehievt wurden, für die diese nicht qualifiziert sind. Können Sie konkrete Namen nennen?

Tröger: Ich werde schon deshalb keine Namen nennen, weil ich als Mitglied des Personalausschusses zur Verschwiegenheit verpflichtet bin. Und ich werde nicht dazu beitragen, dass sich eine Partei permanent als Opfer inszenieren kann. Dass die ÖVP sich selbst am nächsten steht und parteinahen Personen bei Einstellungen der Vorzug gegeben wird, ist ohnedies ein offenes Geheimnis.

Die ÖVP mutmaßt als Grund für Ihren Parteiaustritt das bei der ÖVP praktizierte Vorzugsstimmenmodell ...

Tröger: Das Vorzugsstimmenmodell befürworte ich nicht. Wenn die ÖVP 74 Personen aufstellt, im Gemeinderat aber nur 37 Sitze vergeben werden, geht es einzig und allein um Stimmen und Machterhalt. Dass die ÖVP das naturgemäß anders sieht, ist mir klar.

Sie kritisieren auch den Postenschacher innerhalb der ÖVP. Aber gerade durch das Vorzugsstimmenmodell sollte das doch nicht mehr möglich sein?

Tröger: Die schöne Theorie hat wenig mit der gelebten Praxis zu tun. Wenn Stadträte zunächst nach dem Ergebnis des Vorzugsstimmenmodells besetzt werden, der Mandatsletzte im Gemeinderat dann aber zum Stadtrat gekürt wird, ist das Augenauswischerei.

Besonders empört ist man bei der ÖVP über ihre Aussage, dass Sie aufgrund des Klubzwangs Entscheidungen gegen die Stadt treffen mussten. Was haben Sie damit gemeint?

Tröger: Ein gutes Beispiel ist das Wohnprojekt way2smart. Da sind bereits rund 350.000 Euro an Kosten angefallen, das Projekt wird aber nun doch nicht so umgesetzt, wie vier Jahre geplant, weil laut ÖVP die Qua dratmeterkosten plötzlich zu hoch sind. Was sie nicht dazu sagt, ist, dass sie selbst zur Preissteigerung beigetragen hat – etwa durch Projektänderungen und Zeitverzögerung. Ähnlich chaotisch war die Vorgehensweise bei der Traglufthalle für das Bad. Wenn der Bürgermeister seit 2017 Zeit dafür investiert, gehe ich davon aus, dass er sich vorher informiert, ob die Bauordnung das zulässt.

Sie wollen bei der kommenden Wahl für NEOS antreten. Wie waren die ersten Reaktionen?

Tröger: Der Zuspruch war groß und hat mir gezeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger genug haben von Parteibuchwirtschaft und Packelei. Für saubere Politik braucht es Transparenz – die gibt es mit den NEOS.