Korneuburg stellt als einer der ersten Stützpunkte ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) neuen Musters in Dienst. Der nun verwendete Volkswagen T6 stellte sich zuvor in einer dreimonatigen Testphase als hochwertigstes Fahrzeug heraus und ersetzt den VW Passat.

VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner übergab gemeinsam mit Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll und SP-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig in Tulln die ersten 17 Einsatzwagen an die Bezirksstellen. Das NEF wurde gleich richtig gefordert: Bereits 14 Mal musste es an den ersten beiden Tagen ausrücken. Dank üppigem Platzangebot und durchdachter Einrichtung erleichtert das neue Fahrzeug dabei die Arbeit der diensthabenden Sanitäter und Notärzte.

„Das neue Fahrzeug spielt alle Stückeln. Uns war die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Notfallrettung oberstes Gebot. Daher haben wir uns nach einer dreimonatigen Testphase für das Modell eines VW-Busses T6 entschieden, der vor allem durch sein riesiges Platzangebot und mit einem neuartigen Beladekonzept am überzeugendsten war“, erklärte Präsident Schmoll bei der Übernahme.

Die Übergabe des neuen Fahrzeugs an Bezirksstellenleiter Peter Tesarek und den Rettungsdienst-Verantwortlichen Christoph Stadtschmitzer fand vor feierlicher Kulisse in Tulln statt. Beim Überreichen des symbolischen Schlüssels betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Mit der vor zwei Jahren beschlossenen Finanzierung im neuen Rettungsdienstvertrag hat das Land solche Investitionen in die Qualität der Notfallrettung überhaupt erst ermöglicht.“