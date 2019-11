„Sicherer und schöner“ werde die Leobendorfer Straße nach der Umbauphase sein, versichert die Stadtgemeinde. Doch bei den Anrainern überwiegt derzeit noch die Skepsis. Kritisiert wird, dass Bäume gefällt wurden, befürchtet wird, dass die Straße zu schmal wird und Parkplätze wegfallen.

„Mitnichten!“, wischt ÖVP-Baustadtrat Hubert Holzer die Bedenken vom Tisch, bei der Neugestaltung seien die Aspekte Lebensqualität, Umweltfreundlichkeit und Geschwindigkeitsreduktion sogar im Vordergrund gestanden. Die Straße werde im Endausbau nicht schmäler sein, als sie jetzt ist, versichert Holzer. Weil es sich um eine Landesstraße handle, sei das auch nicht möglich. „Der Eindruck entsteht nur jetzt während der Baustellensituation“, erklärt er sich die Bedenken.

Der eigentliche Anlass für die Neugestaltung war aber rechtlicher Natur. Aufgrund der hohen Frequenz – rund 6.000 Autos nutzen pro Tag die Leobendorfer Straße – mussten die provisorischen Senkrechtparkplätze entlang des Wohnbaus weichen. Der Baustadtrat weiß von heiklen Situationen beim Ausparken, „es gab sogar Kollisionen“, berichtet er. Außerdem war ihm die Stadteinfahrt ein Dorn im Auge; nicht nur optisch, sondern auch verkehrssicherheitstechnisch: „Die Autos sind bis dato hereingeschossen, 80 km/h waren keine Seltenheit.“

Mit einer Verschwenkung im Bereich der Kaserne will man den Tempobolzern jetzt einen Riegel vorschieben – und Fußgängern gleichzeitig ein gefahrloses Überqueren ermöglichen. Nachdem die rechte Straßenseite stadtauswärts und die Bushaltestelle bei der Bezirksbauernkammer neu gestaltet wurden, ist jetzt die linke Straßenseite an der Reihe. Dort entstehen Grüninseln, auf denen Bäume gepflanzt werden. „Mehr als vorher“, wie Bauamtsleiter Wolfgang Schenk betont. Und solche, die für den Klimawandel gewappnet sind. Dank des Öko-Pflasters wird die Versickerung auf den Parkflächen optimiert. Geparkt wird künftig der Länge nach, die wegfallenden Parkplätze werden in der Radicke-Straße, die neben dem China-Restaurant verläuft, neu geschaffen. „Dort entsteht ein geschotterter Parkplatz“, kündigt Schenk an, im Endeffekt mit mehr Stellflächen als zuvor.

Die Arbeiten sollen Ende November abgeschlossen sein. Der Fahrbahnbelag wird erst im nächsten Jahr vom Land NÖ erneuert.