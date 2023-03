19-Jähriger verschickte Kinderpornos

Ein etwas verstörendes Bild hinterließ ein 19-Jähriger bei seiner Verhandlung am Landesgericht Korneuburg vor Richter Franz Furtner. Angeklagt war er, weil er am 14. Jänner dieses Jahres von seinem Elternhaus in Korneuburg-Umgebung ein Bild mit einer kinderpornografischen Darstellung über ein soziales Netzwerk „anderen zur Verfügung gestellt“ hatte. Bei der Nachschau der ermittelnden Beamten bei dem Burschen daheim fanden sie auf einer Festplatte weitere einschlägige Fotos und auch Videos.

Zu den Vorwürfen bekannte sich der 19-Jährige, der gerade dabei ist, sich beruflich zu orientieren, „eh geständig“, was sich bei seiner Einvernahme durch die Polizei noch anders darstellte. Vom Richter nach dem Motiv gefragt, antwortete der junge Mann, er habe das lustig gefunden. „Es ist nicht lustig, wenn Kinder leiden“, so die klare Replik Furtners. Wie wenig lustig, das musste der 19-Jährige im Anschluss erfahren, als der Richter ihn fragte, ob er „eh“ einverstanden sei, dass sein Handy – die „Tatwaffe“ – konfisziert werde.

19-jähriger Angeklagter: „Ich wollte Leute damit verarschen“

Warum das Profilfoto des Burschen auf seinem Social-Media-Kanal das Bild eines jungen Mädchens zeigte, war auch nach seinen Schlussworten „Ich wollte Leute damit verarschen; ich mag solche Bilder nicht“ nicht restlos geklärt. Als unbescholtener, geständiger Ersttäter hatte er – bei einem Strafrahmen von drei Jahren – nicht allzu viel zu fürchten. Drei Monate bedingte Freiheitsstrafe lautete das Urteil, über das er drei Tage wollte.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.