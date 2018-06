Unsittliche Angebote an zwei Mädchen: Mann vor Gericht .

Versuchter sexueller Missbrauch von Minderjährigen ist einem 76-Jährigen am Freitag am Landesgericht Korneuburg zur Last gelegt worden. Er soll - was er bestritt - in zwei Fällen an einer Bushaltestelle Mädchen angesprochen und ihnen gegen Geld unsittliche Angebote gemacht haben. Der Pensionist kam mit einem Freispruch davon.