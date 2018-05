Ende der Woche rollen Großraumtransporter in der Au an. Der Inhalt: 70 zerlegte Dinosaurier-Modelle in Originalgröße. „Der Aufbau dauert rund eineinhalb Wochen“, sagt Anton Walzer von World and Wonders Product & Event Management. Von 31. Mai bis 31. Oktober wird die Ausstellung „Die Magie der Dinosaurier“ in unmittelbarer Nähe der Hundeauslaufzone zu sehen sein.

Die Korneuburger Grünen haben Zweifel geäußert, weil noch nichts von der Ausstellung zu sehen ist. „Es kommen ja keine lebendigen Dinosaurier“, schmunzelt Walzer, der zeitgleich vier weitere Dino-Ausstellungen in Europa laufen hat. „Die in Korneuburg ist aber die mit Abstand größte und die erste mit beweglichen Modellen“, lässt er wissen.

Urzeit-Giganten mit 30 Meter Länge

Alleine das Modell des Diplodocus ist 30 Meter lang und neun Meter hoch. Sämtliche Stücke wurden unter wissenschaftlicher Anleitung hergestellt. Neben den Urzeit-Giganten als Hauptattraktion werden den Gästen auch ein Dinodrom, ein Dinoride, eine Ausgrabungsplatte für kleine Hobby-Archäologen und Gastronomie geboten.

„Das ist eine eingespielte Sache“, betont Walzer im NÖN-Gespräch. Bei den Grünen hat diese Ankündigung die Skepsis gegenüber dem Projekt aber verstärkt, wie Stadträtin Elisabeth Kerschbaum betont. Vor allem die Sorge um den Naturschutz in der Au plagt sie: „Auch wenn vertraglich vereinbart wurde, dass für die Dinos keine Bäume gefällt werden dürfen: Uns fehlt die Vorstellungskraft, wie das funktionieren soll“, so ihre Bedenken, zumal die Kinderwelt erst vor wenigen Wochen just in diesem Areal Babybäumchen gepflanzt hat.

Die Angst sei völlig unbegründet, wischt Walzer sämtliche Befürchtungen vom Tisch: „Es kommt kein Baum zu Schaden und es wird auch keiner gefällt. Auch die kleinen Bäume nicht“, hält er fest. Man hätte die Ausstellung schon auf weitaus schwierigeren Arealen bewältigt.

Kerschbaum vermisst auch den Mehrwert für Korneuburg. „70 Plastik- bzw. Beton-Dinos im Wald, tausende Autos am Wochenende – wo wäre da der Benefit?“, fragt sie. Laut Walzer gibt es wie mit der Stadtgemeinde vereinbart Freikarten für die Schüler. „Als Dankeschön an die Stadt“, wie er sagt.