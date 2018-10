Fast gleichzeitig liefern die Eltern ihren Nachwuchs vor Unterrichtsbeginn bei den Schulen am Bankmannring ab. Bushaltespuren werden ebenso ignoriert wie Parkverbote. Zu dem ganzen Getümmel kommt noch, dass sich die Schüler oft zwischen den Autos ihren Weg in die Schule bahnen müssen, oftmals mit dem Handy in der Hand oder, wie in dem Alter üblich, mit Freunden scherzend und daher unaufmerksam. Die Folge: Es herrscht Chaos pur.

Schülerin von Fahrzeug gerammt

Ausgerechnet beim NÖN-Lokalaugenschein wurde eine Schülerin von einem Gemeindefahrzeug gerammt, Polizei, Rettungs- und Notarztwagen mussten sich erst einen Weg durch die verstopfte Straße bahnen. Zum Glück wurde das Mädchen bei dem Unfall nur leicht verletzt.

„Wenn die Politik diesem Thema weiter ausweicht, sind wir mit schuld, wenn doch auch mal was Ernstes passiert.“ Stadträtin Kerschbaum, Grüne

Mobilitätsstadträtin Elisabeth Kerschbaum wurde selbst Zeugin des Unfalls: „Leider zeigen die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, die vergangenes Jahr gesetzt wurden, kaum Wirkung.“ Für die rund 1.000 Schüler sind gerade einmal 50 Elterntaxis im Einsatz, sonst herrscht „Individualverkehr“.

Sie glaubt, den Grund für die mangelnde Akzeptanz zu kennen: „Die Maßnahmen wurden eher lieblos umgesetzt. Während andere Gemeinden ihre Elterntaxi-Haltestellen freundlich gestalten, hat es Korneuburg gerade mal geschafft, das Parkverbotstaferl (Halten erlaubt) durch ein etwas größeres Schild zu ersetzen.“

Die Einsatzkräfte mussten sich erst mühsam einen Weg durch das Verkehrschaos bahnen. | Preineder

Sie schlägt vor, die Elterntaxihaltestellen in kurzer Entfernung zur Schule zu errichten, etwa bei der Bezirkshauptmannshaft oder am Parkplatz vor der Guggenberger-Halle. „Die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen auf dem Gehsteig und am Schulweg muss Vorrang haben!“, fordert Kerschbaum jetzt endlich Konsequenzen.

Für sie kommt man an einer Verlegung der Elterntaxihaltestellen und einer vermehrten Sicherung der Straßenübergänge durch Schülerlotsen nicht vorbei, ebenso wie an einem strikten polizeilichen Vorgehen gegen das Park-Chaos vor der Schule. „Wenn die Politik diesem Thema weiter ausweicht, sind wir mit schuld, wenn doch auch mal was Ernstes passiert“, so Kerschbaum.