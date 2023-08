Aminata und die Astronauten sorgten für Good Vibes in der City

Von "Natural Thing" über "Stand by me", vom "Jealous Guy" bis zum "Higher Ground" spannte Aminata und ihre Astronauten den Bogen über Funk- und Soulklassiker der letzten Jahrzehnte. Diesmal quasi in der Luxusvariante mit acht Musikern.

Applaus gab es von den Musikern auch für das tolle Publikum, das sie zu Höchstleistungen antrieb. Foto: Preineder

Meister-Tontechniker Michal Oberman hatte extra dafür die Arrangements der Bläsersätze geschrieben und dann selbst auf der Bühne, dank seines Saxophons, einen großartigen Job hingelegt. Auch Soulstimme Peter Dukes ließ sich nicht zweimal bitten und stieg spontan in das Musiker-Ensemble ein. Insgesamt sorgte das für einen ordentlichen Groove, sehr zur Freude der zahlreich tanzenden Zuhörer auf der sommerlichen Terrasse der MusikBar Korneuburg.

Die Gäste hielten es nicht auf ihren Sitzen aus und genossen die "Good Vibes" von Aminata und ihren acht Astronauten. Foto: Preineder

Unter den Gästen noch gesehen: Der Bisamberger Ex-Bürgermeister Günter Trettenhahn, Grüne-Gemeinderätin Alexandra Adler, Soulstimme Peter Dukes, „Big City Indian“- Perkussionist Werner Haller, Performance-Künstler Frantschesko Slowman, „So! Delicious“-Drummer Reinhard Zehetgruber sowie das Radio Korneuburg-Team mit Nana Sattler, Jens Meerkötter, Peter Pawlicki und Renate und Ewald Priessnitz.