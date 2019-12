Vier Einsätze an einem Tag mit insgesamt zwei Todesopfern – der vergangenen Freitag war ein herausfordernder Tag für die Freiwilligen der Feuerwehr Korneuburg. Um 10.30 Uhr ging die erste Alarmierung ein. Das Rote Kreuz bat um Hilfe, da ein 54-jähriger Korneuburger aus der Leobendorfer Straße seine Tür nicht öffnete und Verwandte einen Unfall vermuteten. Nachdem die Feuerwehr die Türe aufgebrochen hatte, wurde der Mann tot aufgefunden.

Mit einem Todesopfer endete auch jener schwere Unfall auf der S1 in Fahrtrichtung Wien, zu dem die Freiwillige Feuerwehr um 15.30 Uhr gerufen wurde. Ein 35-jähriger Autolenker, der mit seinen Eltern unterwegs war, prallte kurz vor der Einfahrt in den Kreuzenstein-Tunnel gegen einen Anpralldämpfer. Sein auf der Rückbank sitzender Vater starb noch an der Unfallstelle. Der Unfalllenker und seine am Beifahrersitz befindliche Mutter erlitten laut Polizei Verletzungen. Sie wurden vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 und der Rettung Korneuburg ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling gebracht. Aufgrund der ungeklärten Todesursache des Unfallopfers – sämtliche Reanimationsversuche eines zufällig anwesenden Arztes blieben erfolglos – wurde seitens der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet. Die Feuerwehr stand mit vier Fahrzeugen im Einsatz, band die ausgelaufenen Betriebsmittel und schleppte den verunfallten Pkw ab.

„Kaum haben wir unsere Fahrzeuge wieder eingeparkt, folgte die nächste Alarmierung“, schildert FF-Kommandant Stefan Hofmann. Der Unfall auf Höhe der Eni-Tankstelle auf der A22 endete glimpflich und ohne Verletzte. Die Feuerwehr musste ein demoliertes Fahrzeug abschleppen.

Kurios dann der vierte Einsatz an diesem Freitag: Die Feuerwehr wurde zum Jugendtreff gerufen. Dort konnte aufgrund eines Defekts am Schloss die Tür nicht mehr geöffnet werden, Personen waren eingesperrt. Die Feuerwehr musste die Tür gewaltsam öffnen, um die Eingeschlossenen zu befreien.