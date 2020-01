Der Countdown läuft: Am 26. Jänner können die Korneuburger über die Zukunft der Stadtpolitik entscheiden und einen neuen Gemeinderat wählen. Die NÖN lädt alle Inte ressierten ein, sich selbst ein Bild von den Kandidatinnen und Kandidaten zu machen.

Die Spitzenkandidaten aller wahlwerbenden Parteien stehen am 15. Jänner um 19 Uhr im Raiffeisen-Kompetenzzentrum (Stockerauer Straße 94) im Rahmen einer NÖN-Podiumsdiskussion Rede und Antwort. Moderiert wird die Wahl-Diskussion von den beiden NÖN-Redakteurinnen Veronika Löwenstein und Michaela Höberth.

Nutzen Sie die Gelegenheit, um den Kandidaten jene Fragen zu stellen, die Ihnen schon lange am Herzen liegen! Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP), Vizebürgermeisterin Gabriele Fürhauser (SPÖ), Elisabeth Kerschbaum (Grüne), Hubert Keyl (FPÖ) und Sabine Tröger (NEOS) werden am Podium Platz nehmen. Es ist keine Anmeldung für die Teilnahme an der Podiumsdiskussion notwendig.