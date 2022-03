Warnung: Falscher Security vor dem Spital

Aufgeregt kontaktierte vergangenen Donnerstag ein Mann das Korneuburger Spital. Seiner Tochter wurde von einem Security-Mitarbeiter der Zutritt zum Krankenhaus verwehrt, obwohl diese ärztliche Hilfe benötigt hätte. Das Verhalten des Mannes, der vor dem Spital patrouillierte, kam dem Angehörigen doch eigenartig vor, denn der vermeintliche Security-Mitarbeiter, der auch eine Uniform trug, hatte die Patientin trotz Vorlage eines 2G-Nachweises daran gehindert, das Klinikum zu betreten.

Bei den Krankenhaus-Verantwortlichen schrillten ob des Anrufs sofort die Alarmglocken. „Wie sich kurze Zeit später herausstellte, handelte es sich bei diesem Mann um keinen Mitarbeiter eines Security-Unternehmens, sondern um eine Privatperson, die in keinerlei Verbindung zum Landesklinikum steht“, bestätigte das Spital Korneuburg, das sofort die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt hat. Was den Mann dazu motiviert hat, auf eigene Faust vor dem Krankenhaus den Impfstatus von Patienten zu überprüfen, ist bislang unbekannt.

Echte Security unterstützt Patienten im Gebäude

Das Krankenhaus bittet die Patienten jedenfalls um erhöhte Aufmerksamkeit. Anton Hörth, der kaufmännische Direktor, hält fest: „Die von uns beauftragte Security unterstützt Patienten beim Eintritt ins Klinikum nur im Innenbereich des Eingangs, aber niemals außerhalb des Gebäudes.“

Um wen es sich bei dem Fake-Security handelt, steht bis dato nicht fest. Im Krankenhaus fühlt man sich aber an einen Fall erinnert, der sich vor rund zwei Monaten ereignet hat. Auch damals hat ein Unbekannter vor der Einrichtung Kontrollen durchgeführt. Ob es einen Zusammenhang mit dem aktuellen Fall gibt, ist unbekannt. Dem Spital ist kein weiterer Fall bekannt, bei dem ein Patient am Betreten des Gebäudes gehindert worden wäre.

Das Landesklinikum ersucht nun um Mithilfe der Bevölkerung und bittet, entsprechende Beobachtungen oder verdächtige Wahrnehmungen über Securitys vor dem Spital zu melden, und zwar unter Tel. 02262/9004.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden