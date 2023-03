Weg in die Au ist Sanierungsfall

Wenn es möglich ist, dann ist die Stadtgemeinde auf zack. So wie etwa bei der Sanierung des Schotterparkplatzes am Bahnhof oder auch wie jüngst beim Stockerauer Postweg. Beide Male wurde das Bauamt von Bürgern auf die Schlaglöcher hingewiesen, und innerhalb weniger Tage rückte der Notdienst aus und ebnete die Beläge.

So zügig geht es aber nicht immer: Kürzlich beschwerte sich ein Anrainer über einen vorhandenen Sanierungsbedarf auf dem Weg vom Scheibenstand über die Bahn in die Au. Er wandte sich an das Bauamt und fühlte sich dort im Stich gelassen.

Vier Wochen hätte er um eine Ausbesserung ersucht, den Bauamtsleiter nicht erreicht und sein Anliegen erfolglos bei der Sekretärin deponiert, beschwerte er sich bei der NÖN. Bauamtsleiter Wolfgang Schenk weiß von dem Problem und er hat auch schon eine Sanierung beauftragt. Diese sollte noch im Frühjahr erfolgen. Da es sich aber um ein größeres Projekt handelt, der Belag abgezogen und neu aufgetragen werden muss, könne dies nicht vom Notdienst erledigt werden, erläutert er. „Solche Projekte können wir maximal einmal im Jahr durchführen“, erklärte Schenk die Verzögerung.

Er weiß zwar, dass der Weg durch Holztransporte und durch Wanderer immer wieder in Mitleidenschaft gezogen wird, sieht aber keine Möglichkeit, diesen zu asphaltieren und so langlebiger zu machen. „Es handelt sich hier um ein Natura2000-Gebiet und ist deshalb besonders geschützt“, erteilt er dieser Möglichkeit eine klare Absage.

