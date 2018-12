Eine Idee auf Facebook gab den Ausschlag, die Stadt setzt den Vorschlag in die Tat um: Menschen, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind, sollen Wünsche äußern können, die von anderen erfüllt werden.

Wochenlang haben die Korneuburger Hilfsorganisationen, die Stadtgemeinde und die Sparkasse Korneuburg an der Aktion gefeilt und schließlich die „Korneuburger Herzenswünsche“ ins Leben gerufen. „Wir wollen Menschen in schweren Lebenslagen kleine Wünsche erfüllen, die sonst vielleicht unerfüllt geblieben wären“, setzt VP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser auf die Spendenfreudigkeit der Korneuburger.

Und so funktioniert die Weihnachtsinitiative: Im Bürgerservice und in der Sparkassenfiliale Korneuburg werden Boxen und Weihnachtsbäume aufgestellt. Wer einen Wunsch hat, trägt diesen in ein Formular ein und wirft ihn in die Box. Der Wunsch wird anschließend anonymisiert und mittels Herz auf den Baum gehängt. Von dort können die Wünsche, die sich pro Herz auf maximal 30 Euro belaufen, gepflückt und erfüllt werden. Das Geschenk wird dort abgegeben, wo man sich das Herz geholt hat. Die Schüler der Polytechnischen Schule haben Unmengen an roten (für Erwachsene) und gelben Herzen (für Kinder) hergestellt, um dem Christkind unter die Arme zu greifen.