Werftentwicklung: SPÖ fordert Volksbefragung

Die letzte Volksbefragung in der Stadt Korneuburg fand 2001 statt. Damals ging es um den Umbau des Hauptplatzes. Geht es nach der SPÖ, sollen die Bürger auch zum Werftprojekt befragt werden, das die Stadt gemeinsam mit der Signa-Holding umsetzen will. „Wir haben immer mehr das Gefühl, dass die Bürger Korneuburgs dem Benko-Werft-Projekt sehr skeptisch gegenüberstehen“, begründet Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann den Vorstoß. Als Vorsitzende des Stadtentwicklungsfonds war sie maßgeblich an den bisherigen Verhandlungen mit der Signa-Gruppe beteiligt.

„Wir können nicht zulassen, dass ein Stadtentwicklungsprojekt in dieser noch nie dagewesenen Größenordnung mit bis zu 1.000 neuen Wohnungen an den Bürgern vorbeigeplant wird“, betont Haider-Wittmann, deshalb fordere man die Volksbefragung. Die sei aufgrund der Dimension „notwendig und verhältnismäßig“, zieht sie einen Vergleich mit der Volksbefragung vor 22 Jahren zur Hauptplatz-Umgestaltung, die damals die ÖVP initiiert hatte.

SPÖ sucht Gespräch mit den anderen Parteien

Die Volksbefragung macht die SPÖ zur Bedingung, „dass wir weiter konstruktiv mitarbeiten“, stellt Haider-Wittmann die Rute ins Fenster. Man werde über den Sommer auf alle Parteien zugehen. Ziel sei es, gemeinsam eine Fragestellung zu erarbeiten.

Anderenfalls wolle man Unterschriften für einen Initiativantrag sammeln, um das Bürgervotum einzufordern, kündigt sie an. „Es wird an der ÖVP hängen, ob sie will oder nicht, weil sie hat die absolute Mehrheit“, betont Stadtrat Martin Peterl.

Wie soll sich das bei 2.000 Einwohnern und einer lebendigen Gastronomieszene ausgehen?“ Bernadette Haider-Wittmann

Warum die SPÖ die Volksbefragung erst jetzt fordert, obwohl sie das Projekt lange Zeit mitgetragen hat, begründet Haider-Wittmann mit den geänderten Rahmenbedingungen. Vor allem die Tatsache, dass das Projekt jetzt ohne Autobahnabfahrt geplant werden muss, sei für die neue Sichtweise ausschlaggebend. Ohne Abfahrt ist für die SPÖ eine Kapazität wie geplant nicht denkbar, ein entsprechendes Verkehrskonzept fehle.

„Wie soll sich das bei 2.000 Einwohnern und einer lebendigen Gastronomieszene ausgehen?“, fragt die SPÖ-Gemeinderätin. Auch eine Verbindungsspange im Bereich des Friedhofs sei keine Lösung, ist ihr Fraktionskollege Stefan Tmej überzeugt: „Weil die Ost-Abfahrt aufgrund des kürzeren Weges attraktiver bleiben wird“, führt er aus.

Werft-Areal: Entwicklung des versiegelten Gebiets ergebe Sinn

Aber auch die Absage des Universitätsprojekts und die Vorkommnisse rund um Signa sind Gründe, „das Projekt neu zu denken“. „Nach der Geschichte mit Kika/Leiner fällt es uns schwer, mit so einem Partner zusammenzuarbeiten“, gesteht Haider-Wittmann. Sie rechnet nicht damit, dass Signa bei dem Projekt bis zur Finalisierung am Bord bleibt: „Ich rechne damit, dass Signa nach der Umwidmung verkauft.“

Ganz grundsätzlich bekennt sich die SPÖ weiter zu einer Entwicklung des Werftareals. „Eine Entwicklung ist besser für die Stadt“, ist Tmej sicher. Es gehe um bereits versiegeltes Gebiet, veranschaulicht Haider-Wittmann. „Es ergibt Sinn, das zu entwickeln, als die landwirtschaftlichen Flächen in Richtung der Firma Fetter.“

Deshalb habe man die Pläne bisher unterstützt und ein Positionspapier vorgelegt. Die darin enthaltenen Forderungen nach mehr leistbarem Wohnraum, einer Mietzinsobergrenze, keinem Ausverkauf der Stadtgrundstücke oder die Sicherung von öffentlichen Grünflächen seien allesamt erfüllt worden. „Die Frage ist jetzt, welche Entwicklung wir wollen“, sagt Peterl.