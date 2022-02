Wie gefährlich sind E-Scooter? Diskussion nach Unfällen

Eine Kooperation mit den ÖBB machte es möglich: Seit September 2020 stehen in der Stadt neben zwei E-Autos auch 40 E-Scooter, zehn E-Bikes und ein E-Lastenbike zum Ausleihen zur Verfügung. Gedacht ist das Angebot für die Fahrt zum und vom Bahnhof. Das Ziel ist, damit den Autoverkehr in der Stadt zu reduzieren.

Mittlerweile häufen sich aber die Meldungen über Unfälle mit den beliebten E-Scootern. Ausgerechnet Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wurden in jüngster Zeit zweimal zu Ersthelfern, als sie von Einsätzen ins Feuerwehrhaus in der Stockerauer Straße zurückkehrten und verletzte E-Scooter-Fahrer fanden.

Einer hatte eine Laterne touchiert und lag bewusstlos am Radweg. Beim zweiten Unfall betraf es eine junge Frau, die in der Nähe des Bahnübergangs von einem Autofahrer bei der Ausfahrt aus einer Seitengasse übersehen und niedergestoßen wurde. Sie erlitt einen offenen Oberschenkelbruch.

Die E-Scooter sind auf 30 Zonen in der ganzen Stadt verteilt. Sie erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h, werden aber in manchen Bereichen wie etwa der Kirchengasse automatisch auf Gehgeschwindigkeit gedrosselt.

Wie Bezirkspolizeikommandant Siegfried Krische auf NÖN-Nachfrage mitteilte, gäbe es immer wieder Verkehrsunfälle mit diesen Rollern. Das Grundproblem sieht er, ähnlich wie bei den Fahrradfahrern, in der mangelnden Ausrüstung: „Viele sind ohne Helm unterwegs und viele wissen nicht, dass sie etwa auf Gehsteigen nicht fahren dürfen.“

Bürgermeister Gepp sieht Konfliktpotenzial

Laut seinen Wahrnehmungen könnte es durch das Aufladen in Wohnungen auch zu Bränden kommen. Dem Beamten sind alleine in der letzten Zeit zwei solcher Vorfälle bekannt geworden.

ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp sieht die Lage aber nicht dramatisch: „Vorweg muss man sagen, dass es im Jahr 2021 rund 17.000 Ausleihungen gab, zusätzlich zu den privaten Scootern. Da die Nutzung massiv ansteigt, verändert sich das Bild auf den Straßen wie auch bei den Radfahrern und führt dazu, dass damit einhergehend die Möglichkeit für Unfälle ansteigt.“

Er sieht aber auch Konfliktpotenzial mit anderen Verkehrsteilnehmern, vor allem, wenn man sich nicht an die Vorgaben hält, also etwa auf Gehsteigen fährt. „Das ist ähnlich wie bei den Radfahrern“, so der Stadtchef. Von Anzeigen wäre ihm bis dato aber noch nichts bekannt geworden, ebenso wenig wie Diebstähle oder Beschädigungen durch Vandalen, Wind oder Wetter. Dafür gibt es eine Firma, die sich 24 Stunden um die Scooter kümmert und falsch abgestellte wieder in den vorgesehenen Bereich bringt.

