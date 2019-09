55-Jähriger bei Businessrun erfolgreich reanimiert .

32.000 Läuferinnen und Läufer nahmen am 19. Vienna Businessrun am vergangenen Donnerstag Teil. Neben sportlicher Ertüchtigung und jeder Menge Spaß kam es aber auch zu einem ernsten Zwischenfall: Ein rund 55-jähriger Teilnehmer brach während des Laufs in der Nähe des Ernst-Happel-Stadions zusammen, der Kreislauf setzte aus.