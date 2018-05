In der Stadt rauchen die Köpfe. Fest steht: Das Gelände, wo die Raiffeisen Ware Austria (RWA) ihre Zentrale baut, muss auch verkehrstechnisch erschlossen werden. Immerhin werden dort künftig 500 Menschen arbeiten. Die Grünen machten diese Frage in der letzten Gemeinderatssitzung via Dringlichkeitsantrag zum Thema. Grünen-Stadträtin Elisabeth Kerschbaum fordert, „die verkehrlichen Auswirkungen der unterschiedlichen Varianten der Erschließung des RWA-Geländes in der Pamerstraße zu untersuchen und einer Modellberechnung zu unterziehen“.

Ein Kreisverkehr und seine Auswirkungen

Die Verkehrsbelastung einer Straße müsse sinnvollerweise bei der gestalterischen Planung mit bedacht werden, argumentierte Kerschbaum ihren Antrag, der einstimmig auf die Tagesordnung aufgenommen wurde. So sind auf der B3 eine Abbiegespur auf die A22 sowie ein Kreisverkehr geplant. „Wie wirkt sich ein möglicher Kreisverkehr auf den Verkehrsfluss aus?“, will Kerschbaum vor der endgültigen Planung überprüfen lassen.

Knackpunkt bei dem Konzept ist die Hovengasse, die derzeit noch eine Sackgasse ist, deren Öffnung aber im Raum steht. Das sei aber längst noch nicht entschieden, kalmiert VP-Bürgermeister Christian Gepp: „Die Planungsarbeiten werden erst vergeben, wenn entschieden ist, ob die Hovengasse aufgemacht wird oder nicht.“ Das werde in den entsprechenden Gremien besprochen, es gebe eine Vielzahl an Varianten. Zuerst müsse abgeklärt werden, ob ein Kreisverkehr möglich ist.

Kerschbaum verweist in dem Zusammenhang auf das (noch nicht beschlossene) Werftentwicklungskonzept. Das sieht nämlich sehr wohl die Zu- und Abfahrt des Verkehrs aus dem künftigen Siedlungsgebiet in der Werft über die Hovengasse vor. Die Grüne-Mobilitätsstadträtin verweist auf einen Widerspruch, denn im Mobilitätskonzept sei vorgesehen, die Sperre der Zufahrt zur Hovengasse aufrecht zu erhalten. „Dementsprechend wurden auch die Modellberechnungen für die Verkehrsflüsse durchgeführt“, weist sie hin. Die Grünen sprechen sich jedenfalls klar gegen eine Öffnung für den Durchzugsverkehr aus. Vor allem in den Morgenstunden befürchten sie eine immense Verkehrszunahme.

Letztlich fand man im Gemeinderat doch zu einer gemeinsamen Linie und einem gemeinsamen Beschluss. Stadtchef Gepp sagte zu, sich um Modellberechnungen zu kümmern.