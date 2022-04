Wohnbau-Bilanz: „Masterplan immer im Auge“

Werbung Stockerau Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Die Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt steigt. Durch die gute verkehrstechnische Anbindung und die funktionierende Infrastruktur sei Korneuburg ein attraktiver Wohnort, ist ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp bewusst. 5.400 Haushalte gibt es in der Stadt, „davon fast 500 Gemeinde- und 1.300 geförderte Genossenschaftswohnungen“, macht der Stadtchef klar.

Und er erinnert an den Gemeindebau „K2“ an der Ecke Leobendorfer/Kreuzensteiner Straße. „Seit Jahrzehnten ist Korneuburg die einzige Stadt, die Gemeindewohnungen neu baut“, unterstreicht Gepp. Dort wurden alte Gemeindebauten geschliffen, 43 barrierefreie Wohnungen sind im Bau. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

Gemeinde investiert laufend

In die bestehenden Gemeindewohnungen wurde investiert: Der Bau in der Stockerauer Straße 20-24 wurde im Jahr 2017 generalsaniert, es wurden 52 Kategorie-A-Wohnungen geschaffen und im Dachausbau sechs neue Wohnungen errichtet. Die Kosten lagen bei 282.000 Euro. Auch in der Kanalstraße 31 wurden neun Wohnungen energietechnisch und mit geändertem Grundriss generalsaniert. Insgesamt wurden seit 2012 pro Jahr durchschnittlich 380.000 Euro in Wohnungssanierungen investiert.

„Seit zehn Jahren kommen Wohnungssuchende am monatlichen Wohnungssprechtag zu mir, in diesem Zeitraum sind 500 Gemeindewohnungen neu zugewiesen worden“, berichtet ÖVP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser, die auch Wohnungsreferentin ist. Notfälle werden – soweit möglich – vorgereiht.

In den letzten zehn Jahren wurden 431 Genossenschaftswohnungen errichtet und vornehmlich an Bürger von Korneuburg übergeben. Bei der Entwicklung hätte man stets den Masterplan im Auge, versichert Gepp. „Zurzeit sind wir noch weit unter dem Fahrplan der Bevölkerungszahlen, die bis 2036 angestrebt werden“, unterstreicht er.

Die Stadt hat ein Entwicklungskonzept, in das Verwaltung, Bürger und Politik eingebunden sind, beauftragt. In zwölf Monaten soll es fertiggestellt sein. „Wir müssen die Stadt mit einem guten Mix für alle weiterentwickeln“, so Gepp.

