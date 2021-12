Wunderkerze statt Böller zu Silvester

Unter dem Motto „Wunderkerze statt Böller“ sprechen sich Korneuburgs Stadtpolitiker heuer wieder für ein ruhiges Silvesterfest aus, „Sicherheit geht vor“, ist man sich parteiübergreifend einig.

Denn mit dem Jahreswechsel rückt auch die Zeit der Knaller und Feuerwerkskörper näher. Oft kommt es bei der Verwendung zu ernsthaften Verletzungen, die im Spital behandelt werden müssen. „Um unser Gesundheitssystem über die Feiertage nicht zusätzlich zu belasten, appellieren die Vertreter aller Korneuburger Fraktionen, am Silvesterabend und auch an den Tagen davor und danach auf das Abhalten von Feuerwerken und die Verwendung von Knallkörpern zu verzichten“, richten sich die Politiker in einer gemeinsamen Aussendung an die Bürger.

„Durch die für Silvester typischen Feuerwerke und Böller werden jedes Jahr zahlreiche Menschen verletzt“, begründet man die Initiative. Gerade in diesem Jahr müsse gewährleistet sein, dass Einsatz- und Hilfskräfte entlastet und die Plätze in Krankenhäusern freigehalten werden. Aber auch die Umwelt leide: „In den Tagen um Silvester steigt durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern die Schadstoff- und Feinstaubbelastung der Luft explosionsartig an. Festgesetzte Höchstwerte werden um ein Vielfaches überschritten.“

Auch Haustiere und Wildtiere freuen sich über den Verzicht auf Feuerwerkskörper. Bürgermeister Christian Gepp ersucht dringend: „Verzichten wir gemeinsam aus Liebe zum Menschen, zur Umwelt und zur Natur auf das Silvester-Feuerwerk!“