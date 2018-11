Die ÖBB sind schon länger auf der Suche nach einem geeigneten Zugangssystem für die Park&Ride-Anlage am Bahnhof. Grund dafür ist, dass immer wieder Dauerparker die Stellplätze besetzen, die eigentlich für die Bahnkunden reserviert sind. Eine mögliche Variante wäre eine Schrankenanlage, die derzeit in anderen Städten getestet werden.

ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif sieht hier vor allem noch technischen Aufholbedarf: „Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt ‚Steyr‘ mussten wir im Sinne unserer Kunden einige Anpassungen am Zufahrtssystem vornehmen. Es geht vor allem darum, auch Öffi-Tickets von lokalen Verkehrsverbünden maschinell lesbar zu machen, um auch diesen Kunden eine problemlose Ein- und Ausfahrt zu ermöglichen.“

Diese weiterentwickelte Variante wird derzeit in verschiedenen Phasen bis Jahresende am Parkdeck Wels getestet. „Da es sich hierbei um eine sehr kundenfreundliche Lösung handelt, gehen wir davon aus, dass die Park&Ride-Vertragspartner ab Mitte nächsten Jahres mit der Aufnahme von Verhandlungen für den Rollout von Zutrittssystemen für weitere P&R-Standorte beginnen können“, erklärte Seif.

"Rausreden kann sich hier niemand" Christian Gepp

Vieles spricht dafür, dass Korneuburg ebenfalls mit einer Schrankenanlage ausgestattet wird. Und das könnte sehr schnell gehen, denn wie Seif erklärte, würde das Bahnhofsparkdeck aufgrund der Nähe zum Stadtzentrum einen sehr hohen Fremdnutzeranteil aufweisen. „Deshalb steht dieser Standort in der Prioritätenreihung für eine mögliche Umsetzung an prominenter Stelle“, so der ÖBB-Pressesprecher.

Bis dahin wird die Stadtgemeinde weiterhin ein Auge auf die Dauerparker haben. Wie die NÖN berichtete, hat sie schon in der Vergangenheit durchgegriffen und will das auch in Zukunft tun. Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) spricht jedenfalls gegenüber der NÖN Tacheles: „Die Kennzeichnung ist eindeutig, rausreden kann sich hier niemand. Wer sich nicht an die für alle gut ersichtlichen Verordnungen hält, der wird in letzter Konsequenz abgestraft!“ Und ja, die Kontrollen finden laufend und ohne Vorankündigung statt.