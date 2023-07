Italienflair mit Kulinarik, Vespas und Italo-Hits

Von Freitag bis Sonntag (7. bis 9. Juli) ist es wieder so weit: Italien, das Land der kulinarischen Genüsse, kommt mit dem „Italienischen Markt“ wieder nach Korneuburg. Der Duft von Salami, schwarzem Trüffel, selbstgemachtem Mozzarella und vielen anderen italienischen Spezialitäten verwandelt den Korneuburger Hauptplatz zu „Little Italy“.

Und was wäre Italien ohne den Klang von Motorrollern! Am Samstag, dem 8. Juli, bietet das große Vespatreffen die Chance, das italienische Erlebnis vollständig abzurunden. Nach dem Zusammentreffen der Vespa-Fahrer ab 9 Uhr am Werftgelände findet eine gemeinsame Ausfahrt mit Zwischenstopp beim Buschenschank Staribacher in Höbersdorf statt. Gegen 15 Uhr werden die Vespas am Korneuburger Hauptplatz eintreffen und Fans können die oft kreativ und liebevoll restaurierten Kultroller bestaunen und das ein oder andere Foto machen.

Der Italienische Markt lädt währenddessen zu einem Kurzurlaub in "Bella Italia" ein. Echte italienische Markthändler zaubern mediterranes Lebensgefühl in die Stadt und regionale Spezialitäten erinnern an die schönsten Stunden im sonnigen Süden. Nachdem die herrlichsten Urlaubsmomente in Italien fast untrennbar mit italienischen Hits verbunden sind, wird abends im Herzog Leopold bis in die Nacht ganz nach dem Motto „La Dolce Vita“ mit Live-DJs gefeiert und getanzt.