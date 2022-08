Nikolaus Dostal: Der Operetten-König

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Seine Operetten sind bekannt, ebenso die Filme, zu denen er die Musik geschrieben hat. Weniger bekannt ist aber, dass Nikolaus Josef Michael Dostal 1895 in Korneuburg zur Welt kam. Er wuchs in einer musikalischen Familie auf: Sein Großvater war Militärkapellmeister und Onkel Hermann Dostal Komponist.

Dostal studierte zunächst Rechtswissenschaften an der Universität Wien, seine Leidenschaft galt allerdings der Musik. So kam er 1914/1915 an die in Klosterneuburg angesiedelte Abteilung für Kirchenmusik der Wiener Musikakademie. Seine erste Komposition war eine „Große Messe“ in D-Dur, die in der Pfarrkirche in Ebelsberg bei Linz uraufgeführt wurde.

Nach Kriegsende wurde Dostal im Winter 1918 Theaterkapellmeister in Innsbruck, weiter ging es nach St. Pölten und Wien. Drei Jahre lang, bis 1924, war er in Salzburg als Kapellmeister tätig. Von dort zog es ihn nach Berlin, und er fand Zugang zur Unterhaltungsmusik. Als Arrangeur bearbeitete Dostal Operetten von Oscar Straus, Franz Lehár und Robert Stolz.

„Clivia“, Nico Dostals erste eigene Operetten-Komposition, wurde 1933 in Berlin mit großem Erfolg uraufgeführt. Damit war die weitere Entwicklung klar: Operette und Filmmusik. Schon 1932 hatte er die Musik zu „Kaiserwalzer“ mit Paul Hörbiger geschrieben.

Nach „Clivia“ folgten weitere Operetten, wie beispielsweise „Die Vielgeliebte“, „Extrablätter“, „Monika“, „Ungarische Hochzeit“ und „Manina“. In dieser Zeit komponierte Dostal auch die Musik zum Film „Dreizehn Stühle“ mit Heinz Rühmann und „Geierwally“.

Seine Karriere konnte Dostal auch während des Nationalsozialismus ungehindert fortsetzen. Sein Name findet sich auf der „Gottbegnadeten-Liste“ des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda. Später wurden Dostals Operetten untersucht, ob sie die Ideologie des NS-Regimes reflektieren. Das Ergebnis: Wie bei allen Operetten dieser Zeit sollte einfach unkritische Beschwingtheit erzeugt werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg übersiedelte Nico Dostal erst nach Wien und lebte ab 1954 in Salzburg, wo er sich weiterhin seiner kompositorischen Tätigkeit widmete. Neben Operetten und Filmmusik komponierte er auch Kirchenmusik. 1981 starb er in Salzburg, ein Ehrengrab findet sich auf dem Salzburger Kommunalfriedhof. Der Komponist schrieb 24 Operetten und zahlreiche Filmmusiken, Kirchenmusiken und Suiten.

Seit 2011 findet der Nico-Dostal-Gesangswettbewerb in Korneuburg statt. Ziel des Wettbewerbs ist es, jungen Sängern die Möglichkeit zu geben, sich einer internationalen Jury mit Aussicht auf Engagements zu präsentieren. Heuer ist es Ende Oktober wieder soweit. 1983 wurde das „Nico-Dostal-Denkmal“ im Rahmen der Korneuburger Musiktage übergeben, 2017 fand es im Museumspark einen neuen Platz.

