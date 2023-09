Perman, Seibert und Missy May brillierten gemeinsam auf der Werftbühne

Nach den erfolgreichen und für die Stadt Korneuburg auch sehr erfreulichen weil bestens besuchten Konzerten mit „Mocatheka - Klangwelt Klarinette“, Tini Kainrath und Christian Becker sowie „A Tribute to Neil Diamond“ von Monti Beton fand letzte Woche das Finale des heurigen Musiksommers in der Werft mit einem sensationellen Musical-Abend sein würdiges Ende.

Lukas Perman und Mark Seibert gemeinsam mit Bürgermeister Christian Gepp auf der Bühne. Foto: Preineder

Es war die Haute-Volée der heimischen Musicalszene, die das Publikum voll und ganz in ihren Bann zog. Lukas Perman, Mark Seibert und Missy May, vielen auch als Gewinnerin von Dancing-Star bekannt, gaben die größten Hits, etwa aus Dracula, Elisabeth, Miserable oder auch Cats, zum Besten und damit auch einen breiten Überblick über die weltweit angesagtesten Musicals. Dass der Witz dabei nicht zu kurz kam, bewies unter anderem Missy May, als sie den erst etwas zögerlichen Bürgermeister Christian Gepp zum „Mitsingen“ auf die Bühne holte: „Das müssen Sie jetzt, Sie wollen ja wieder gewählt werden.“

Am Ende hagelte es noch etliche Zugaben und das Publikum im ausverkauften Saal würdigte die Performance des Trios dann verdienter Maßen auch mit Standing Ovations.