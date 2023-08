„Monti Beton“ zollte Neil Diamond in der Werft ihren Tribut

Der Musiksommer machte seinen Namen diesmal im wahrsten Sinn des Wortes alle Ehre: Es war heiß und wurde immer heißer. Daran waren nicht nur die hitzigen Temperaturen, sondern vor allem die Performance der Kult-Cover-Band „Monti Beton“ verantwortlich, die vorigen Donnerstag in der Alten Werft dem genialen Songwriter und Sänger Neil Diamond ihren Tribut zollte.

Die Programmhefte wurden zu Fächern, aber auch die oftmals selbstmitgebrachten Hand-Ventilatoren verhinderten keine Schweißausbrüche, die dem nasalen Bereich keine Wohltat bereiteten, wie sich Toni Matosic und sein kongenialer Partner Thomas Schreiber auf der Bühne gegenseitig ausrichteten. Das angestimmte „Blue Christmas“ von Elvis Presley war wohl ein Gag, der zwar keine Abkühlung brachte, dafür aber schon Weihnachtsstimmung aufkommen ließ - ähnlich wie die Lebkuchen, die zurzeit in den Supermärkten ihre jährliche Renaissance feiern.

„Monti Beton“ zollte dem genialen Komponisten und Sänger Neil Diamond ihren ganz persönlichen Tribut. Foto: Preineder

Ehre, wem Ehre gebührt: „Monti Beton“ widmete dem erst kürzlich verstorbenen Italo-Schnulzer Toto Cutugno ihre gesangliche Ehre. Das war keine Kür, sondern eine Pflicht - und passte schon eher zum Musiksommer.

Nun muss man wissen, dass Neil Diamond mittlerweile 82 Jahre alt ist und seine größten Hits in den 1960er, 70er und 80er Jahren entstanden sind. Dementsprechend war auch die Altersstruktur des Publikums. Ursprünglich wollte er lediglich Songwriter für andere sein, unter anderem für Elvis Presley, Johnny Cash, Deep Purple oder auch UB40, um nur einige zu nennen. Schließlich begab es sich, dass er seine Kompositionen auch selbst intonierte. Die meisten brachten es davon in die internationalen Charts, wie etwa „Sweet Caroline“, „Beautiful Noise“ oder auch „Touching You, Touching Me“.

Toni Matosic und Thomas Schreiber verstanden es, gemeinsam mit ihren sieben Bandmitgliedern und zwei Backgroundsängerinnen nicht nur diese Werke aufs Prächtigste zu intonieren, sondern auch die Geschichte des Musiker und Songwriters detailgetreu per Video-Wand zu zelebrieren. Sozusagen als Höhepunkt des fulminanten Konzerts ließ es „Monti Beton“ mit „September Morn'“ noch einmal so richtig krachen. Und dabei lief so manchem ein wohliger Schauer über den Rücken, was erfreulicherweise der Hitze wieder einen Abbruch tat.

Einzig und allein Johann K., der Star von Cordoba, wurde als ewiges Bandmitglied vermisst. Wie zu erfahren war, befindet sich der ehemalige Fußballstar in Jesolo auf Urlaub, wo er sich über das gleichzeitig stattgefundene Match seiner „Rapidler“ mit dem 1:0 gegen Fiorentina wohl sehr gefreut haben dürfte.