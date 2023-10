Anklage wegen „Teichtmeister-Paragrafs“: „Da müssen Sie jetzt durch“

Es ist so einfach, es ist so bequem - und schon sitzt man als Angeklagter am Landesgericht Korneuburg, wo die Anklagebank zwar modern designt, aber trotz allem nicht bequem ist. Das passierte einem 18-jährigen Korneuburger, der auf der Suche nach „normalen Pornos“ eine WhatsApp-Gruppe fand, wo man sich konstant zwischen November 2020 bis zum 12. Juni dieses Jahres austauschte. Eine sehr „praktische“ Einstellung dieser App brachte den jungen Mann an die Schwelle einer Justizanstalt: nämlich die Einstellung, Bilder dieser Gruppe automatisch abzuspeichern.

Öffentlich zugeben, was man getan hat, kann peinlich sein

Darunter befand sich nämlich auch eine Missbrauchsdarstellung eines Kleinkindes. Ob er denn pädophile Neigungen habe, wurde der junge Mann unumwunden von Richter Rainer Klebermaß gefragt. Ein kleinlautes „Nein“ war die Antwort. Der Beschuldigte schickte noch ein schamhaftes „Ich fühl mich sehr unwohl“ hinterher. „Da müssen Sie jetzt durch“, so Klebermaß, der als Jugendrichter um die läuternde Wirkung eines derartigen öffentlichen Verfahrens weiß.

Der Richter setzte voraus, dass der 18-Jährige wusste, von welchem abscheulichen Bild die Rede war. Jedoch tat sich der junge Mann schwer mit der Erinnerung - und sich selbst keinen Gefallen. Denn in diesem Fall wollte Klebermaß die Erinnerung auffrischen und zeigte ihm das Foto am Display des Zeugenstands. Angeekelt wandte er sich ab. Was ihn damals allerdings nicht hinderte, dieses Bild auch wieder hochzuladen - automatisch, und ohne es selbst gesehen zu haben, wie er vor Gericht aussagte.

Ein Paragraf, der die Republik bewegt

Dramaturgisch durchaus eindrucksvoll wies der Richter anhand des Paragrafen 207a auf den Fall Teichtmeister hin, beruhigte den 18-Jährigen aber gleichzeitig, dass vor dem Landesgericht nicht nach denselben drastischen Konsequenzen verlangt würde. Ein anderer Umstand war für den jungen Handwerker aber entscheidender; nämlich der, dass er sich bereits zwei Vorstrafen eingehandelt hatte, weswegen ihm bereits Bewährungshilfe zur Seite gestellt wurde.

Der Vertreter von „Neustart“, so der Name des Bewährungshilfe-Vereins, wusste von einem sehr kooperativen Klienten zu berichten, der bemüht sei, seine Probleme in den Griff zu kriegen und jede ihm gebotene Hilfe in Anspruch nehme. Das mag dazu beigetragen haben, den Richter milde zu stimmen. Das Urteil von drei Monaten bedingter Freiheitsstrafe fiel zumindest dementsprechend aus. Der 18-Jährige nahm das Urteil an und denkt in Zukunft, bevor er klickt.