Mit der heimischen Flora in Leitzersdorf auf Du und Du

Vom Kindergarten zur Feuerwehr und hinunter in das kleine Waldstück gegenüber der Firma Reijnders wanderte am vergangenen Samstag eine Gruppe interessierter Leitzersdorfer, angeführt von Kräuterexpertin Gerda Zipfelmayer. Unterwegs entdeckten sie verschiedenste Früchte und natürlich Kräuter, die mitten in der Gemeinde oft unbeachtet reiche Ernte ermöglichen.

Seit sie mit ihrem Enkelsohn bei einem Schulprojekt die heimische Flora näher erkundete, beschäftigt sich Gerda Zipfelmayer intensiv mit der Vielfalt und dem Nutzen der Pflanzen. Denn schaut man genauer hin, wird so manches „Unkraut“ plötzlich zum Küchenkraut oder gar zur Heilpflanze. Eines der besten Beispiele hierfür ist die wehrhafte Brennnessel, der Zipfelmayer nicht nur besonders viel Aufmerksamkeit, sondern mittlerweile ein ganzes Kochbuch gewidmet hat.

Aus diesem Kochbuch durften die Teilnehmer der Wanderung gleich die eine oder andere Köstlichkeit probieren, als nach der Erkundung der heimischen Flora noch Zeit für einen Ausklang im Keller des Kindergartens war. Liköre, Sirupe, Kräuteraufstrich, Gebäck mit Brennnesseln und anderen Kräutern und süße Köstlichkeiten mit Marmeladen aus heimischen Früchten stärkten nach der kurzen Wanderung die Teilnehmer, sodass auch dem abschließenden Vortrag noch aufmerksam gelauscht werden konnte.