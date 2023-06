Korneuburger Bauamt schickt erneut Trupp zum „Schlagloch-Zuschütten“.

Wer keinen Geländewagen besitzt, der hat am Schotterparkplatz beim Korneuburger Bahnhof ganz schlechte Karten. Immer wieder bilden sich hier Schlaglöcher, die den Stoßdämpfern alles abverlangen. Nach einem stärkeren Regen bilden sich Pfützen, die sich infolge in kleine Teiche verwandeln. So auch wie derzeit, wo starke Niederschläge die Situation noch befeuerten.

Nun ist der Parkplatz aber ein stark frequentierter Ort. Nicht nur Pendler, sondern auch viele Besucher der Stadt nutzen die Fläche, um hier gratis zu parken. Immer öfter werden hier auch Autos mit Kennzeichen aus anderen Regionen gesichtet. Sprich: Der Platz wird stark (über)beansprucht.

Die Gemeinde versucht alles, um die, durch den regen Verkehr bedingten, Schäden zu beheben. Ein Anruf am Bauamt genügt und schon sind die Einsatzfahrzeuge unterwegs um die Gräben zuzuschütten. Bauamtsleiter Wolfgang Schenk weiß um die Misere, weiß aber auch, dass sich in nächster Zeit nicht viel an der Situation ändern wird. Erst wenn das anrainende Parkhaus erweitert bzw. neu errichtet wird, was in etwa zwei Jahren der Fall sein sollte, könne man die Zustände von der Basis auf ändern. Bis dahin heißt es aber „zuschütten“. Schon nächste Woche soll es, wie Schenk verprach, wieder einmal so weit sein, wenn auch nicht zum letzten Mal.