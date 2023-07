Ende der Ferien „kreiselt“ es beim Korneuburger Bahnhof

Bis es einem bei den Kreisverkehren am Bahnhof schwindelig werden könnte, muss man noch ein bisschen warten. „Aber nicht mehr lange“, wie Bauamtsleiter Wolfgang Schenk auf NÖN-Nachfrage bestätigte.

Bereits im Vorjahr war der erste Kreisverkehr am nördlichen Teil der Bahn errichtet worden. In den letzten Wochen wurde er auch geschmackvoll bepflanzt. Für heuer hatte man sich den südlichen Teil vorgenommen, was aufgrund der Eigentumsverhältnisse gar nicht so einfach war. So sah der Bauabschnitt eine Vereinbarung mit den ÖBB vor, um die Unterführung zur Errichtung eines Geh- und Fußweges verbreitern zu können. Schenk sah die Gespräche als durchaus konstruktiv an, wenn er auch zugeben musste: „Dort, wo zusammengearbeitet wird, gibt es auch immer wieder Reibungsflächen.“

Mittlerweile sind die Arbeiten voll im Gange. Zu der noch im Vorjahr prognostizierten Schließung des Bereichs für den Verkehr kam es nicht. „Wir werden die Durchfahrt maximal für ein Wochenende sperren müssen, am Wochenende deshalb, da das Verkehrsaufkommen dann deutlich niedriger ist“, berichtete Schenk. Welches es sein wird, lässt sich heute aber noch nicht vorhersagen. Für alle jene, die dann in den südlichen Stadtteil oder von dort in den Norden gelangen wollen, wird es jedenfalls ungemütlich, da es mit dem Bahnübergang beim Scheibenstand nur eine einzige Möglichkeit gibt.

Wie Schenk glaubt, könnte das Projekt „Kreisverkehr Süd“ noch vor dem Ferienende abgeschlossen sein, nicht zuletzt, da nach einer Besichtigung die geplante Böschungssicherung nicht mehr notwendig ist. Voraussetzung für das prognostizierte Ende ist, dass das Wetter mitspielt und es zu keinen unvorhergesehenen Verzögerungen kommt. Derzeit sei man jedenfalls zwei Wochen im Plan voraus.

Die Bepflanzung des neuen Kreisverkehrs sollte laut Schenk dann noch im November und Dezember dieses Jahres erfolgen.