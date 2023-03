Betrugsdelikte haben Hochkonjunktur im Bezirk Korneuburg

Die Kriminalfälle sind während der Corona-Pandemie zurückgegangen, die Lockdowns haben es den Kriminellen schwer gemacht: Die Zahlen aus dem Vorjahr 2022 vergleicht Alois Schnaitt, der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant daher mit dem Jahr 2019 – ein Jahr ebenfalls ohne Lockdown. Die Aufklärungsquote (54,3 Prozent) hat sich leicht erhöht: Jede zweite Straftat wird geklärt, niederösterreichweit liegt der Wert bei 53,6 Prozent.

Die Prozentzahl könne laut Schnaitt schnell hinaufschnellen, wenn etwa einem ungarischen Täterpärchen Einbrüche nicht nur in der Stadt Korneuburg, sondern auch im Wiener Umland nachgewiesen werden können. Der Chefinspektor nennt noch ein Beispiel: Die Polizei kontrollierte in Ernstbrunn einen Mann, der viel Zeit auf einer Parkbank verbrachte. Das fiel den Bewohnern auf.

Die Beamten fanden nach und nach heraus, dass er in einigen Waschstraßen die Kasse aufgebrochen hat. „Wir konnten vier Tatorte zuordnen“, erzählt Schnaitt. „Aber der Täter weiß oft selber nicht, wo er überall eingebrochen hat.“ Wichtig sei, dass die Serie unterbrochen wird: Die kriminellen Handlungen gehen sofort in der betroffenen Region zurück, wenn Täter aufgegriffen werden.

Illegale Graffiti: Eine Zunahme von plus 537,5 Prozent

Illegale Graffiti sind exorbitant gestiegen (um gleich 537,5 Prozent), aber das muss nicht im Bezirk selbst passiert sein, merkt Schnaitt an. Die ÖBB meldet zum Beispiel die Sachbeschädigung an Waggons, wenn sie in Korneuburg entdeckt wird, entstanden sind die Graffiti meist wo anders.

Schnaitt sieht eine Zunahme an Sextortion: Der Täter droht, Nacktfotos oder intime Videos zu veröffentlichen, und will mit dieser Erpressung etwa eine Geldzahlung erwirken. Womit der Polizei-Vizechef nicht gerechnet hätte: „Gewalt in der Familie ist während der Pandemie leicht gestiegen, aber nicht übertrieben. Das hat uns eigentlich gewundert: Die Annahme war, dass es viel mehr wird“, sagt er.

Das betrifft oft ältere Personen, die ihr ganzes Leben gespart haben. Alois Schnaitt

Merklich zugenommen haben die Betrugsvergehen: Tausende Nummern werden zum Teil in eigens errichteten „Callcentern“ angerufen, mit dem Ziel, Ältere meist in Ballungszentren dazu zu bringen, hohe Beträge zu übergeben. Im Bezirk hat eine 94-jährige Dame Banknoten und Wertgegenstände im Wert von 300.000 Euro einem Mann überlassen. „Er hat ihr versprochen, er passt darauf auf - und der Schmuck war weg“, schildert Schnaitt. „Das ist wirklich dramatisch“, betont er. „Das betrifft oft ältere Personen, die ihr ganzes Leben gespart haben und dazu beigetragen haben, dass die Republik so ist, wie sie ist.“

Was den Internetbetrug betrifft, arbeite die Landespolizeidirektion an der besseren Ausbildung der Beamten und Verstärkung des Teams. „Im Bezirk Korneuburg arbeiten zwei Polizisten in dem Bereich, es sollen drei werden“, erklärt Schnaitt. Dieses illegale Geschäft „ist viel einträglicher als ein Einbruch - und es ist verwerflich.“

Gerichtlich strafbare Handlungen

2022: 3.817 (+ 8 %)

2019: 3.533

Gegen Leib und Leben

2022: 500 (- 9,7 %)

2019: 554

Gegen fremdes Vermögen

2022: 2.543 (+ 17,4 %)

2019: 2.167

Einbrüche in Kraftfahrzeuge

2022: 23 (-23,3 %)

2019: 30

Einbrüche in Wohnhäuser

2022: 67 (- 20,2 %)

2019: 84

Einbrüche in Wohnungen

2022: 13 (+18,2 %)

2019: 11

Pkw-Diebstähle

2022: 21 (-19,2 %)

2019: 26

Fahrraddiebstähle

2022: 192 (- 5,4 %)

2019: 203

Taschendiebstähle

2022: 85 (- 32,5 %)

2019: 126

Sachbeschädigung

2022: 304, Graffiti: 102 (+ 537,5 %)

2019: 305, Graffiti: 16

Internetbetrug

2022: 284 (+ 104,3 %)

2019: 139

Bestell- und Warenbetrug

2022: 295 (+ 136 %)

2019: 125

Verstöße gegen Suchtmittelgesetz

2022: 222 (+ 13,2 %)

2019: 196

Aufklärungsquote

2022: 54,3 % (+ 1,8 %)

2019: 52,5 %

Quelle: Bezirkspolizeikommando Korneuburg

