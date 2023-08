Feuerwerk am Schiff: Anrainer toben

„Herausragende Barbecue-Spezialitäten auf Donauwellen. Sommer, Sonne, Schifffahrt - ein Hitfeuerwerk kombiniert mit einem farbenfrohen Feuerwerk am Sternenhimmel“ - so bewirbt die DDSG Blue Danube Schiffart GmbH ihre „Sunset Barbecue Cruise“-Themenfahrt. Sie findet fünfmal pro Saison - jeweils am Mittwoch - zwischen 1. April und 31. Oktober statt. Als Highlight wird das Feuerwerk beworben, das als „krönender Abschluss“ gegen 21.30 Uhr vor Korneuburg abgefeuert wird.

Während die Gäste die „einzigartige Abendstimmung“ an Bord genießen, haben die Anrainer weniger Freude mit dem Event. Nach dem Feuerwerk am letzten Mittwoch entzündete sich in den sozialen Medien ein Protest-Feuerwerk. Von Langenzersdorf bis Stockerau meldeten sich Menschen zu Wort, die sich einerseits an dem unangekündigten Lärm, aber auch an der Umweltbelastung stießen.

„Haben wir jetzt wöchentlich Silvester?“, fragte eine Userin auf Facebook. Andere beklagten, dass ihre Babys geweckt wurden oder ihre Tiere völlig verschreckt wurden. Wieder andere sprachen von Geldverschwendung und erinnerten an den Klimaschutz. Es gab aber auch solche, die die „Raunzerei“ nervte. Einige kündigten an, ihren Protest direkt an die DDSG zu richten.

Laut DDSG ist die Themenfahrt äußert beliebt und stark nachgefragt, „trotzdem beschränken wir uns aus Gründen der Nachhaltigkeit auf diese fünf Termine“, erklärt DDSG-Sprecherin Ursula Bauer-Gabritsch. „Das Feuerwerk wird in enger Abstimmung mit den Behörden umgesetzt und entspricht allen Vorgaben hinsichtlich Sicherheit und Lärmentwicklung“, betont sie. Die Wahrnehmung des Feuerwerks sei von den jeweils aktuellen Wetterkonditionen abhängig, weiß sie aus Erfahrung.

Angemeldet und genehmigt wurde das Feuerwerk laut DDSG von der Stadtgemeinde Korneuburg. Es handle sich um ein Feuerwerk der Klasse F2, das in die Zuständigkeit der Gemeinde fällt. Erst die Kategorien F3 und F4 müssen von der Bezirksbehörde bewilligt werden. „Bei der Zündung von Feuerwerken sind die Vorgaben des Pyrotechnikgesetzes 2010 einzuhalten“, erklärt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Thomas Heider. Demnach werden die Feuerwerkskörper entsprechend ihrem Gefährdungs- und Belästigungspotenzial in die Kategorien F1 bis F4 eingeteilt.

Die Schifffahrt GmbH betont, dass streng darauf geachtet werde, dass das Feuerwerk nie länger als fünf Minuten dauert und immer vor 22 Uhr beendet wird. Bauer-Gabritsch verweist außerdem auf eine Studie, die die Wirtschaftskammer über die Emissionen von Feuerwerken veröffentlicht hat. Darin heißt es wörtlich: „Partikel aus Feuerwerk sind wasserlöslich bzw. wasseranziehend und verschwinden sehr schnell nach der Immission wieder aus der Luft bzw. werden vom Körper leicht wieder entfernt, da sie überwiegend aus löslichen Salzen entehen. Zudem trägt Feinstaub nicht zum Klimawandel bei.“ Die Studie wurde durch die TMC (Technische Consulting GmbH), ein akkreditiertes Unternehmen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Digitalisierung, durchgeführt.