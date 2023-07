Wie behindertengerecht ist Korneuburg?

Ein Behindertenparkplatz, der beim Eingang zum Stadtsaal direkt an den Fußgängerübergang anschließt, keine taktilen Bodeninformationen beim Eingang zum Bürgerservice im Rathaus, Schau- und Amtstafeln als Fallen, weil sie kaum ertastet werden können - die Liste der Kritikpunkte, mit der sich der Blinden- und Sehbehindertenverband im Oktober 2022 an die Stadt gewandt hat, ist lang. Nur die Reaktion blieb bislang aus.

„Wir haben die Stadt Korneuburg mehrmals auf bestehende Hindernisse und Stolperfallen für blinde und sehbehinderte Menschen hingewiesen“, betont Kurt Prall, Obmann vom Blinden- und Sehbehindertenverband. Stellungnahmen an den Gemeinderatsausschuss sowie das Bürgermeisterbüro blieben bislang ungelesen „und Ersuchen um Gespräche ungehört“, bedauert Prall.

„Bis dato haben wir keine Reaktionen seitens des Bürgermeisters oder der Gemeinde - ganz so, als ob die nicht barrierefreie und vielmehr hindernisreiche Zugänglichkeit des Rathauses bzw. des Bürgerservices kein schlagendes Argument für rasche Verbesserungen wäre“, führt der Obmann aus. Prall erinnert an die Gesetzeslage und fragt: „Legen es die zuständigen Behörden der Stadt Korneuburg darauf an, sich eine Klage wegen mangelhafter Barrierefreiheit wider die Bestimmungen des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes einzuhandeln?“

Dem Behindertensprecher der Stadt, Ludwig Breichner, sind die Kritikpunkte bekannt. Er will nun Kontakt mit dem Verband aufnehmen und die Causa besprechen. Er appelliert an die Geduld der Behindertenorganisation. „Ich hätte diese Dinge auch gleich morgen erledigt, aber die Sachen kosten viel Geld“, ist er sich bewusst. Man würde die Situation schrittweise, zum Beispiel im Zuge von Bauarbeiten, verbessern. „Das Budget der Gemeinde ist halt auch nicht so rosig“, weiß er.

Von Seiten der Stadt gibt man sich zerknirscht: „Ja, wir haben es verabsäumt, auf das Anliegen zu antworten“, gesteht Bürgermeister Christian Gepp. Das heiße aber nicht, dass die Stadt nicht gehandelt habe, betont er. Die Gehsteige am Hauptplatz werden zur Fahrbahn hin ein paar Zentimeter abgefräst. „Dort, wo es technisch möglich ist“, wie Bauamtsleiter Wolfgang Schenk einschränkt. Die Maßnahme wird in den nächsten 14 Tagen umgesetzt. Wobei er grundsätzlich zu denken gibt: „Das ist ein Vorteil für alle, die mit Blindenstock unterwegs sind. Für Menschen mit Rollator ist dieser Höhenunterschied wieder schwieriger zu überwinden.“

Bestellt sind bereits zusätzliche Leisten für die Schautafeln. Diese werden zwischen den Stehern montiert und können von blinden Menschen mit dem Stock ertastet werden. „Das sind Spezialleisten“, führt Schenk aus, „sie werden in drei bis vier Wochen geliefert.“ Entfernt wurde mittlerweile eine echte Stolperfalle: Der Radständer vor der Apotheke am Hauptplatz wurde in eine Nische verbannt.

Komplex ist die Situation beim Behindertenparkplatz. Der Platz vor dem Stadtsaal wurde vor ein paar Jahren im Ausschuss diskutiert. „Korneuburger Behindertenvertreter wollten ihn genau an der Stelle haben“, erinnert Schenk. Beim taktilen Leitsystem steht man derzeit auf der Bremse. „Weil ja der Umbau des Hauptplatzes geplant ist“, begründet Schenk, „und so etwas kostet nicht wenig Geld.“ Man müsse also abschätzen, in welche Maßnahmen man jetzt Geld investiere und bei welchen man auf den Umbau wartet.