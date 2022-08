Badeteich Gerasdorf: Nur 150 Tagesgäste sind zugelassen

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Auf Social Media sorgt der Gerasdorfer Badeteich für Aufruhr: Bereits um 9 Uhr vormittags gibt es an heißen Tagen keine Tageskarten mehr zu kaufen, und das, obwohl derzeit 1.000 Menschen den Teich gleichzeitig besuchen könnten. Der Haken an der Sache: Nur 150 Personen mit Tageskarte werden zugelassen, die anderen 850 Plätze sind für Besucher mit Saisonkarte reserviert.

Wer nun an einem heißen Sommertag eine Abkühlung am Badeteich sucht, kann mit Glück eine Tageskarte um 9 Euro erwerben oder ist bereits im Besitz einer Saisonkarte um 90 Euro. Zum Vergleich: Eine Saisonkarte für die Langenzersdorfer Seeschlacht beläuft sich mit 49 Euro auf beinahe die Hälfte. Für alle Gerasdorfer gibt es jedoch die Chance, den jährlichen Gesundheitszuschuss auf die Saisonkarte anzuwenden. Statt 90 müssen dann nur mehr 30 Euro bezahlt werden.

Der hohe Preis für auswärtige Gäste sowie die begrenzte Anzahl an Tageskarten lassen auf den sozialen Medien den Vorwurf laut werden, dass es sich hierbei um den Versuch handelt, Gerasdorfer Badegäste indirekt zu bevorzugen und den Teich vor einem Ansturm an Wiener Besuchern zu schützen. Der zuständige Stadtrat Michael Kramer dementiert das: „Wir schließen niemanden aus! Wiener und alle anderen Auswärtigen sind bei uns herzlich willkommen. Gerasdorfer Bürgern muss jedoch bei Einhaltung der Gesamtanzahl der Besucher stets der Zutritt gewährt bleiben!“ Dass es zu wenige Tageskartenplätze gäbe, verneint er: „Aus Sicht des Gemeinderats reicht es aus, möglicherweise werden wir dies in Zukunft allerdings wieder evaluieren.“ Die Zutrittsbeschränkungen seien wichtig, um die Wasserqualität des Naturteichs zu sichern.

Im Jahr 2019 war beschlossen worden, die Anzahl der Eintrittskarten zu beschränken, da es zu einem Besucheransturm gekommen war, der ein Verkehrschaos und den Einsatz der Polizei hervorrief. Darauffolgend wurde immer eine rote Fahne gehisst, wenn alle Karten ausverkauft waren. Seit einiger Zeit lässt sich nun stattdessen mit einem Live-Ticker auf der Gemeinde-Website beobachten, wie viele Tickets noch verkauft werden können.

